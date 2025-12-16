search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

16.12.2025

Μαρία Καρυστιανού: Έτοιμη για κόμμα με την ίδια στην πρώτη γραμμή – «Να έχουμε εναλλακτική στις εκλογές, καμία συνεργασία με Τσίπρα» (Video)

16.12.2025 08:56
karystianou 661- new

Ακόμα ένα βήμα προς τον σχηματισμό νέου κόμματος φαίνεται ότι έκανε η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Μιλώντας στο Kontra Channel, η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε ότι σχηματίζεται κόμμα με την ίδια στην πρώτη γραμμή, με στόχο να κατέβει στις επόμενες εκλογές, υποσχόμενη ότι «πάμε για κάτι πολύ μεγάλο» και δεσμευόμενη ότι δε θα συνεργαστεί με οτιδήποτε/οποιονδήποτε έχει έστω «ακουμπήσει» το υπάρχον πολιτικό σύστημα.

«Πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, να έχουμε μια εναλλακτική τελείως διαφορετική απ’ όλες τις υπόλοιπες» είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συνεργασίας με το κόμμα που ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, επαναλαμβάνοντας ότι αποκλείεται οιαδήποτε συνεργασία με τα προηγούμενα πολιτικά κόμματα.

