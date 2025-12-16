Χανιά: Άγριος καβγάς για μια θέση πάρκινγκ – Το βίντεο που έγινε viral

Με τις μεγάλες πόλεις της χώρας να ασφυκτιούν από τα υπεράριθμα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σε αυτά, η ανεύρεση μιας θέσης στάθμευσης συνιστά τις περισσότερες φορές υπόθεση για γερά νεύρα.

Τη στιγμή που οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης ολοένα και λιγοστεύουν, η συνήθεια ορισμένων να «καβατζώνουν» τη θέση γίνεται ολοένα και πιο σύνηθες φαινόμενο.

Αυτό ακριβώς φαίνεται να συμβαίνει και στο παρακάτω βίντεο, όπου αυτή τη φορά μία νεαρή κοπέλα δεν επιτρέπει σε μια άλλη οδηγό να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της, καθώς η ίδια… φυλάει τη θέση για μία φίλη της!

Όπως παρατηρούμε και από το βίντεο που ανέβηκε σε γνωστή διαδικτυακή ομάδα του Facebook, η οδηγός ενός κόκκινου Suzuki Swift που βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο των Χανίων έχοντας πάρει τη κατάλληλη θέση στο οδόστρωμα και με αναμμένα τα αλάρμ έκανε όπισθεν προκειμένου να σταθμεύσει το αυτοκίνητο της σε μία θέση, τη στιγμή που μια πεζή κοπέλα που βρίσκεται πλησίον του αυτοκινήτου της, δεν της επιτρέπει να σταθμεύσει, καθώς «κρατούσε» τη θέση για να έρθει να παρκάρει μια φίλη της.

Μάλιστα χτυπώντας το κόκκινο Swift, η κοπέλα λέει στην οδηγό «Φύγε, εδώ παρκάρουμε εμείς» και επί ένα λεπτό δεν της επιτρέπει να ολοκληρώσει το παρκάρισμά της, παρόλο που το αυτοκίνητο έχει σχεδόν σταθμεύσει.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ένα λευκό Ford Fiesta εμφανίζεται από πίσω και μπλοκάρει την οδηγό του Suzuki. Καθ’ όλη τη διάρκεια του βίντεο δεν ακούμε καμία από τις οδηγούς των αυτοκινήτων να λένε οτιδήποτε, παρά μονάχα τη κοπέλα που φύλαγε τη θέση του πάρκινγκ να αποτρέπει φωνάζοντας την οδηγό του κόκκινου αυτοκινήτου να παρκάρει.

Λίγο αργότερα μάλιστα η νεαρή κοπέλα δε θα διστάσει να αναφέρει πως θα καλέσει ακόμα και την τροχαία σε περίπτωση που η οδηγός του Suzuki δεν αποχωρήσει.

Το πραγματικά όμως παράδοξο της υπόθεσης δεν είναι αυτό. Λίγο αφότου η οδηγός του Suzuki αποχωρήσει, η κοπέλα λέει με αγανάκτηση «Τόσο αγενές είναι ο κόσμος, τόσο αγενές» .

Το βίντεο πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να σχολιάζουν την αγενέστατη συμπεριφορά της νεαρής κοπέλας, θεωρώντας απαράδεκτη τη στάση της. Οι περισσότεροι ανέφεραν πως αν ήταν στη θέση της οδηγού με το κόκκινο Suzuki επ΄ ουδενί δε θα παραχωρούσαν τη θέση στην άλλη οδηγό, ενώ ορισμένοι ανέφεραν και τις νομικές συνέπειες της πράξης αυτής.

Διαβάστε επίσης

Αντζελίνα Τζολί: Ποζάρει στο γαλλικό ΤΙΜΕ και αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ουλή της, 12 χρόνια μετά τη μαστεκτομή

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ ανοιχτά από τη Ζάκυνθο – Στη θάλασσα το επίκεντρο

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Το δημόσιο κατεβάζει ρολά – Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις