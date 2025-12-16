search
Διάσωση 28 μεταναστών στη Σάμο – Σε εξέλιξη έρευνες για τυχόν αγνοούμενους

LIMENIKO

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των λιμενικών αρχών στη θαλάσσια και χερσαία περιοχή βόρεια της Σάμου, μετά τον εντοπισμό 28 μεταναστών στην παραλία Πεταλιοί.

Όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό, περίπου 28 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Υπό τον συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), συμμετέχουν στις έρευνες ένα περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης (ΠΑΘ), στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από ξηράς, καθώς και ένα σκάφος της ΕΟΔ.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό τυχόν αγνοούμενων στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται από ανέμους έντασης 5 μποφόρ.

