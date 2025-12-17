Προϋπολογισμός 2026: Τα μηνύματα του Μητσοτάκη προς τους αγρότες, την αντιπολίτευση και… την Κ.Ο. της ΝΔ

Αν και τα έξι νέα μέτρα για το στεγαστικό ήταν αυτά που τράβηξαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον – και το δυνατότερο χειροκρότημα από την πτέρυγα της ΝΔ – η ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία έκλεισε η πενθήμερη συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2026 περιείχε ένα σαφέστατο μήνυμα προς τους αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, προς την αντιπολίτευση, αλλά και προς τμήμα της Κ.Ο. της ΝΔ.

Το μήνυμα αυτό – που κυβερνητικό στέλεχος περιέγραψε στο topontiki.gr ως μια ήπια εκδοχή του διαβόητου θατσερικού αφορισμού «this lady’s not for turning» – αφορούσε την απόφαση της κυβέρνησης να περάσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ως μείζονα πράξη της προσπάθειάς της για εξυγίανση του οργανισμού. Υπενθυμίζεται ότι τόσο οι κινητοποιούμενοι αγρότες, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν δριμεία κριτική στην απόφαση αυτή και ζήτησαν από την κυβέρνηση να αναθεωρήσει. Σε όσους, δε, ασκούν κριτική συμπεριλαμβάνονται και μέλη της Κ.Ο. της ΝΔ που θεωρούν ότι είναι λάθος, τόσο για πρακτικούς όσο και για πολιτικούς λόγους.

Απαντώντας, λοιπόν, σε όλους, ο Κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η απόφαση αυτή είναι fait accompli και δεν πρόκειται να αλλάξει, λέγοντας ότι «αυτό το οποίο δεν πρόκειται να συζητηθεί, είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί αυτό αποτελεί την “καρδιά” της μεταρρύθμισης και το πρώτο βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την απελευθέρωση του αγροτικού κόσμου από τα δεσμά ενός κακού παρελθόντος, ώστε τα κοινοτικά κονδύλια να ενισχύουν πράγματι την εθνική παραγωγή και τελικά, όπως αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη, οι έντιμοι επαγγελματίες παραγωγοί να εισπράττουν τελικά μεγαλύτερα ποσά».

Μάλιστα, κάνοντας ακόμα πιο σαφή – και «στενή» για τους βουλευτές του – την απόφασή του να μην υποχωρήσει ούτε βήμα στο συγκεκριμένο θέμα, ανακοίνωσε, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ (αλλά εμμέσως και στους διαφωνούντες εντός της Κ.Ο. του) ότι «τα πράγματα είναι πολύ απλά: την Πέμπτη η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση αυτή και να δούμε, κ. Ανδρουλάκη, πώς θα τοποθετηθείτε, με την ψήφο σας αυτή τη φορά», ενώ παράλληλα, απηύθυνε «πρόσκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης: τέσσερις μήνες, μία διακομματική επιτροπή με διακομματικό προεδρείο, να εξετάσουμε τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα και ελάτε να συμφωνήσουμε στις απαραίτητες αλλαγές που θα δεσμεύουν και τις επόμενες κυβερνήσεις».

Το ζήτημα αυτό αποτέλεσε και την «κορωνίδα», θα μπορούσε κάποιος να πει, των «καθαρών» πολιτικών παρεμβάσεων του πρωθυπουργού στην ομιλία του, αλλά δεν ήταν η μοναδική. Αντιθέτως, ο Κ. Μητσοτάκης:

· Άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά («από το φλερτ με μια “Ιθάκη” μοιρασμένη σε “εξώστες” και σε “πλατείες”, μέχρι τις αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως η κυβερνητική παράταξη τάχα χάσει την ταυτότητά της»).

· Ξαναέφερε σε πρώτο πλάνο το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας («η χώρα μας σήμερα διαθέτει κάτι που όσο και αν ενοχλεί την αντιπολίτευση -κατανοητό είναι- είναι σήμερα ζητούμενο σε πολλά κράτη, ειδικά πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αναφέρομαι στην πολιτική σταθερότητα, η οποία είναι προϋπόθεση για την πρόοδο μιας οργανωμένης πολιτείας. Είναι ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα, το οποίο προέκυψε από την κατηγορηματική ετυμηγορία του ελληνικού λαού»).

· Ανακοίνωσε ρύθμιση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, η οποία θα μετατρέπει τα δάνεια σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο και με «κουρέματα».

· «Έπαιξε» και πάλι με το μόττο «νόμος και τάξη», αντιπαραβάλλοντας φωτογραφίες του υπό κατάληψη χώρου του ΑΠΘ που σήμερα είναι βιβλιοθήκη.

· Επανέλαβε εμμέσως πλην σαφώς ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επιχειρώντας να βάλει τέλος σε κάθε άλλη συζήτηση.

Από εκεί και πέρα, πάντως, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους αγρότες «ανοίγουν χαραμάδα» για διαπραγμάτευση με τον κλάδο, ώστε να μην πάμε σε γιορτές με τα τρακτέρ στα μπλόκα, αν και, φυσικά, ουδείς μπορεί να είναι βέβαιος για τις εξελίξεις.

