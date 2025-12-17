ΟΠΕΚΕΠΕ – ΕΛΓΑ: «Μπάχαλο» με τις πληρωμές – «Πυρά» από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, «συγγνώμη» ζητάει ο Κέλλας

Νέο πρόβλημα με τις καταβολές στους αγρότες παρουσιάστηκε, αυτή τη φορά με τον ΕΛΓΑ. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λόγω «τεχνικού προβλήματος από τη δική τους πλευρά στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά. Το ζήτημα θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί».

Κέλλας: Έχουν δίκιο οι αγρότες, ζητάμε συγγνώμη

Μιλώντας στη δημόσια ραδιοφωνία, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, σημείωσε ότι «χθες ήταν να καταβληθεί η βασική ενίσχυση αναδιανεμητική, το πρόγραμμα Young και οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και υπάρχει η συμφωνία ενός ποσοστού αγροτών, μεγάλο ποσοστό αγροτών οι οποίοι το έχουν δεσμεύσει αυτό με την υπογραφή τους, στα ΚΥΔ κατά την υποβολή της δήλωσης του ΟΣΔΕ ότι με την καταβολή της βασικής ενίσχυσης θα παρακρατείται η ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΕΛΓΑ. Τι συνέβη χθες; Χθες λοιπόν που ήταν να πληρωθούν, εκ παραδρομής, εκ λάθους του τεχνικού συμβούλου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, εστάλη πρώτα η παρακράτηση του ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση».

«Χθες το βράδυ παρακρατήθηκε, εστάλη πρώτα η παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς του ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση. Έχουν δίκιο οι αγρότες. Εγώ χωρίς να έχω καμία ευθύνη εκ μέρους του Υπουργείου, ζητώ συγγνώμη. Είναι ένα πρόβλημα που βαρύνε τον τεχνικό σύμβουλο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως ήδη η αναδιανεμητική κατεβλήθη σήμερα το πρωί και σε λίγο θα ακολουθήσει και η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης. Έχουν δίκιο οι αγρότες. Από χθες το βράδυ υπάρχει μια αναστάτωση γενικώς, όμως σας λέω ευθέως τι ακριβώς συνέβη. Δεν βαρύνει το Υπουργείο, αλλά ζητώ συγγνώμη εκ μέρους και του Υπουργείου μας. Εκ παραδρομής εστάλη πρώτα η παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση», εξήγησε.

Τσουκαλάς: «Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου»

Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για το νέο «μπάχαλο» στις πληρωμές των αγροτών. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε ότι «η κυβέρνηση χθες εξήγγειλε την καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και των ποσών της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης. Αντί να το υλοποιήσει, όχι μόνο δεν κατέβαλε τα ποσά αλλά προχώρησε στην παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς του ΕΛΓΑ από τις καταθέσεις των δικαιούχων αγροτών πριν πιστωθούν τα παραπάνω οφειλόμενα ποσά. Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου». Προσέθεσε, δε, ότι «σήμερα το πρωί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με δελτία Τύπου προσπαθεί να δικαιολογηθεί και να ρίξει την ευθύνη αποκλειστικά στον τεχνικό σύμβουλο. Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει κόκκινο».

ΣΥΡΙΖΑ: «Λάθος» κυβέρνηση

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για «άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός: και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ. Οι “άριστοι” του κ. Μητσοτάκη απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν ούτε τις στοιχειώδεις πληρωμές, παρά τις καθυστερήσεις και τις ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε να σεβαστούν τον αγροτικό κόσμο. Αυτό που συνέβη δεν είναι ένα τεχνικό λάθος ή αστοχία. Είναι το αποτέλεσμα ανικανότητας, διάλυσης και πλήρους αδιαφορίας της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα. Είναι η πλήρης πολιτική αποτυχία. Διέλυσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού πρώτα έκαναν επιδρομή οι γαλάζιες ακρίδες, απαξίωσαν κάθε μηχανισμό στήριξης και μετατρέπουν τις αγροτικές ενισχύσεις σε πεδίο αυθαιρεσίας και εμπαιγμού».

«Την ώρα που τα γαλάζια σκάνδαλα συσσωρεύονται και οι ευθύνες συγκαλύπτονται, οι αγρότες πληρώνουν ακριβά το κόστος μιας κυβέρνησης που λειτουργεί χωρίς σχέδιο, χωρίς έλεγχο και χωρίς αξιοπιστία. Ζητούν κατανόηση και υπομονή από τους αγρότες, αφού τους αδειάζουν τα ταμεία, αλλά δεν απαντούν ούτε στο πώς θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ούτε στο πώς θα ζήσουν. Καμία εμπιστοσύνη σε έναν πρωθυπουργό που αποδεικνύεται ανίκανος να εγγυηθεί τα αυτονόητα και δεδουλευμένα. Καμία ανοχή σε μια κυβέρνηση που οδηγεί τον πρωτογενή τομέα σε αφανισμό. Ο αγροτικός κόσμος δεν αντέχει άλλη κοροϊδία. Οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες και βαραίνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση. Δεν είναι μια κυβέρνηση που “απλώς” κάνει κάθε μέρα λάθη, είναι η λάθος κυβέρνηση και πρέπει να φύγει. Το συντομότερο» καταλήγει.