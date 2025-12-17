Διασκεδάζει τις εντυπώσεις ο Κασσελάκης μετά τα υπονοούμενα για «τίτλους τέλους» στο ΚΗ.ΔΙ – Εγκαινίασε γραφεία στη Λιβαδειά

«Όταν άλλοι κλείνουν γραφεία, εμείς ανοίγουμε», δήλωσε κατά την διάρκεια της ομιλίας του, στα εγκαίνια των γραφείων του Κινήματος στη Λιβαδειά ο Στεφανος Κασσελάκης, σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις μετά τα σαφή υπονοούμενα που άφησε το Σαββατοκύριακο για βιοποριστικό πρόβλημα του κόμματος και πιθανότητα ακόμη και κλεισίματός του.

«Το ζήτημα είναι ο κόσμος των γραφείων. Γιατί σε κάποια κομματικά γραφεία μπαινοβγαίνουν οι «φραπέδες» και οι «χασάπηδες». Την ώρα που Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ τσακώνονται για το ποιος είναι ο λιγότερο απατεώνας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμείς χτίζουμε από κάτω προς τα πάνω.

Με πρωτοβουλίες των μελών και όχι των κρυφών χορηγών» είπε στους παρευρισκόμενους των εγκαινίων, όπου το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων και οι Ραλλία Χρηστιδου και Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

«Είμαι υπερήφανος για τους ανθρώπους που είμαστε στο Κίνημα Δημοκρατίας. Που είμαστε το Κίνημα Δημοκρατίας. Τίμιοι, δημοκρατικοί πολίτες. Που δεν ψάχνουμε ρουσφέτι, αλλά αλλαγή.

Και αγωνιζόμαστε καθημερινά για την αλλαγή στην κοινωνία, στη Δημοκρατία. Γιατί ξέρουμε ότι η Δημοκρατία χτίζεται από εδώ, από τις γειτονιές και όχι από τα σαλόνια των επιχειρηματιών και των βολεμένων πολιτικών» είπε.

Στη Λειβαδιά.

