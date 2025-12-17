search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 02:04
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.12.2025 01:09

Το πάει σε πόλεμο ο Αλέξη Τσίπρας με τους πρώην συντρόφους του

17.12.2025 01:09
alexis_tsipras__eurokinissi

Δεν ήταν «στιγμιαίο» λάθος, ούτε υπερβολή του… εξώστη, όσα είπε και έκανε σε βάρος των πρώην συντρόφων του στον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας στην περίφημη εκδήλωση στο Παλλάς. Η απαξίωση εκείνου του στελεχιακού δυναμικού είναι μάλλον στρατηγική επιλογή του. Ο Αλέξης Τσίπρας «καίει» τις γέφυρες με το παρελθόν και με όσους τον συνδέουν με αυτό.

Τα όσα είπε στην Πάτρα είναι ενδεικτικά.

«Η κραυγή “να γίνει κάτι” αντηχεί απελπισμένα. Αναζητούν όλοι ελπίδα. Και για να αναζητείται η ελπίδα, προφανώς δεν υπάρχει στους σημερινούς πολιτικούς σχηματισμούς

Γιατί για να υπάρξει η ελπίδα της αλλαγής πρέπει να συντελούνται δυο προϋποθέσεις: Να θέλεις και να μπορείς. Και φοβάμαι ότι δεν υπάρχει ούτε η μία ούτε η άλλη στους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς.

Χρειάζεται μια δημιουργική διεργασία επανίδρυσης της δημοκρατικής-προοδευτικής παράταξης. Που θα ξεπεράσει την αδρανή γραφειοκρατία των σημερινών πολιτικών σχηματισμών», είπε ο πρώην πρωθυπουργός.

Αν δεν το κατάλαβαν οι της Κουμουνδούρου ούτε με αυτές τις αποστροφές, τότε μάλλον πάσχουν από το σύνδρομο της στρουθοκαμήλου.

Και για να το πούμε πιο απλά… «Έχουν πόλεμο κι ας μην το παραδέχονται»…

