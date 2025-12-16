Για ουζάκι στην Καισαριανή ο Ανδρουλάκης και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού (Photos)

Σε γνωστή ψαροταβέρνα στην Καισαριανή βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, και οι βουλευτές του κόμματος, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για τον προϋπολογισμό.

Όπως προκύπτει και από τις σχετικές φωτογραφίες με τα χαμογελαστά πρόσωπα και τα υψωμένα ποτήρια, το κλίμα στο τραπέζι ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο.

Διαβάστε επίσης:

Στον «Καραβίτη» ο Κ. Πιερρακάκης με το οικονομικό επιτελείο για το καθιερωμένο τραπέζι μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού (Video)

Ευθείες αιχμές Μητσοτάκη για Τσίπρα και Σαμαρά – Οι «Ιθάκες» της πλατείας και οι «πολιτικοί του καναπέ»

Όταν η Ζωή παρενέβη στην ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή: «Αυτός που στρίβει λαρύγγια τι είναι;»