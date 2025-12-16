Βουλή: Πέρασε o κρατικός προϋπολογισμός για το 2026 με 159 ψήφους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με 159 θετικές ψήφους, τρεις βουλευτές περισσότερους από την κοινοβουλευτική δύναμη της ΝΔ «πέρασε» από την ολομέλεια της Βουλής ο προϋπολογισμός του 2026.
Στην ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη και η οποία ισοδυναμεί με ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση υπέρ του προϋπολογισμού ψήφισαν οι ανεξάρτητοι πρώην «Σπαρτιάτες» Χάρης Κατσιβαρδάς, Κωνσταντίνος Φλώρος και Γιώργος Ασπιώτης.
Από την ψηφοφορία απουσίαζε και φέτος ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς καθώς και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.
