Βουλή: Πέρασε o κρατικός προϋπολογισμός για το 2026 με 159 ψήφους

Με 159 θετικές ψήφους, τρεις βουλευτές περισσότερους από την κοινοβουλευτική δύναμη της ΝΔ «πέρασε» από την ολομέλεια της Βουλής ο προϋπολογισμός του 2026.

Στην ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη και η οποία ισοδυναμεί με ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση υπέρ του προϋπολογισμού ψήφισαν οι ανεξάρτητοι πρώην «Σπαρτιάτες» Χάρης Κατσιβαρδάς, Κωνσταντίνος Φλώρος και Γιώργος Ασπιώτης.

Από την ψηφοφορία απουσίαζε και φέτος ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς καθώς και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

