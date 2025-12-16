Ευθείες αιχμές Μητσοτάκη για Τσίπρα και Σαμαρά – Οι «Ιθάκες» της πλατείας και οι «πολιτικοί του καναπέ»

Σε πρώτο πλάνο, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό του 2026, την πολιτική σταθερότητα ως άυλο αγαθό που έφερε ο ελληνικός λαός.

Την αντιπαρέβαλλε με «Ιθάκες» του εξώστη και της πλατείας και με «πολιτικούς του καναπέ» που «τάχα ανησυχούν για την ταυτότητα της παράταξης (ευθείες αιχμές για Τσίπρα και Σαμαρά).

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός είναι σχέδιο ευθύνης και προοπτικής για την Ελλάδα του 2027 και του 2030 και κάλεσμα για συστράτευση.

