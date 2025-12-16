Μέτρα για το στεγαστικό ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Νέοι περιορισμοί σε AirBnB, ανακαινίσεις με επιδότηση 90%, σε ποιους επιστρέφονται δύο ενοίκια – live

Mε αναφορά στην εκλογή του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην προεδρία του Eurogroup άρχισε την ομιλία του για τον προϋπολογισμό του 2026 ο πρωθυπουργός, στην οποία ανακοίνωσε μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, κάνοντας, μάλιστα αντιπαραβολή με την κατάσταση της χώρας πριν από 10 χρόνια.

Νωρίτερα, οι πολιτικοί αρχηγοί εξαπέλυσαν δριμεία κριτική στην κυβέρνηση με επίκεντρο την οικονομία, την ακρίβεια και τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι το «Μένουμε Ευρώπη» έχει αντιστραφεί, με την Ευρώπη να λέει πλέον, «Γινόμαστε Ελλάδα», προσθέτοντας ότι η νίκη της Ελλάδας στο Eurogroup δηλώνει τις θυσίες της κοινωνίας να βρεθεί από την καθήλωση στην ευημερία και δικαιώνει μία 6ετή πολιτική του σχεδίου, της δουλειάς και του αποτελέσματος, απέναντι στη μίζερη αντιπολίτευση της καταστροφολογίας και του μηδενισμού.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, διπλάσιο της Ευρωζώνης, περιλαμβάνει παρεμβάσεις 3 δισ. ενίσχυσης εισοδήματος πολιτών, προβλέπει την ταχύτερη μείωση δημοσίου χρέους μεταξύ κρατών ΟΟΣΑ, το οποίο θα βρεθεί για πρώτη φορά κάτω από 140% του ΑΕΠ, ανεργία στα προ του 2008 επίπεδα, πληθωρισμό στο 2,2% (σημείωσε, δε, ότι οι αυξήσεις θα υπερκαλύπτουν τις απώλειες από κόστος ζωής).

Επίσης, είπε ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει ρυθμό μεγέθυνσης επενδύσεων 10,2% μεγαλύτερο από φέτος προσθέτοντας ότι το ΠΔΕ ενισχύεται κατά 2 δις. και τονίζοντας ότι προτεραιότητα είναι η πλήρης απορρόφηση του RRF, που βρίσκεται στο 65% του συνόλου σήμερα, με τον μ.ο. των «27» στο 43%. Τόνισε, δε, ότι «όλα αυτά γίνονται χωρίς κίνδυνο για την δημοσιονομική ισορροπία. Με έσοδα και δαπάνες να αυξάνονται και τα φορολογικά βάρη να μειώνονται. Ιδίως για μεσαία τάξη, νέους και οικογένειες. Με αυξήσεις αποδοχών που υπερβαίνουν τον πληθωρισμό».

O πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η ανάπτυξη για την οποία μιλάμε, είναι ποιοτικά διαφοροποιημένη, δεν στηρίζεται στα δανεικά» και σημείωσε – απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ότι η Ελλάδα συγκλίνει με την Ευρώπη, παρά τις περί του αντιθέτου απόψεις, τονίζοντας, μάλιστα, ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις έγιναν στον κατώτατο μισθοί γιατί αυτό επιτάσσει να κάνει μια λαϊκή παράταξη (αν και παραδέχθηκε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τα βγάζουν δύσκολα πέρα), ενώ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας τις ως απόδειξη για τις καλές σχέσεις της Αθήνας με την Ουάσινγκτον, οι οποίες είχαν αμφισβητηθεί.

Ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «όλη η φιλοσοφία του προϋπολογισμού έρχεται και πατάει πάνω στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος ως πραγματικό, αποτελεσματικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια» και επισήμανε ότι «δεν πανηγυρίζουμε αλλά και δεν μηδενίζουμε – ειδικά εν μέσω γεωπολιτικών αλλαγών και οικονομικών τριγμών που οδηγούν πολλά κράτη σε επιλογές λιτότητας με περικοπές και νέους φόρους». Ο ίδιος υπερασπίστηκε την δημοσιονομική πολιτική του, λέγοντας ότι επιτρέπει «να επιστρέψουμε 3 δισ. στην κοινωνία από το μέρισμα της ανάπτυξης. […] Η φετινή υπεραπόδοση μεταφράζεται σε παρεμβάσεις που στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα, στο βαθμό που μας επιτρέπουν οι νέοι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες».

Τα έξι μέτρα για το στεγαστικό

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στα μέτρα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και εφαρμόζονται σταδιακά από τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ κάνοντας ειδική αναφορά στο στεγαστικό, ανακοίνωσε έξι νέες δράσεις για αύξηση προσφοράς και ζήτησης:

1. Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών – θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της – 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί.

2. Στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.

3. Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.

4. Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης – Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

5. Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά.

6. Πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου.

Το Στεγαστικό από τις κύριες προτεραιότητες του Προϋπολογισμού, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων αλλά και ως τομέας που απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών.

Ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Παράλληλα, για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι κλείνει ένας ακόμη λογαριασμός με το παρελθόν που κρατά σε ομηρία 50.000 δανειολήπτες – κατατίθεται διάταξη που μετατρέπει τις υποχρεώσεις σε ευρώ με σταθερά χαμηλό επιτόκιο, «κούρεμα» από 15% – 50% με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής ως 5 χρόνια.

