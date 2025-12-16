search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 19:28
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 17:25

Reuters: Έρχεται ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Έκπτωση ισοτιμίας έως 50% για τους δανειολήπτες

16.12.2025 17:25
daneia elvetiko fraggo – new

Εξωδικαστική συμφωνία για δάνεια ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ σε ελβετικό φράγκο πρόκειται να παρουσιάσει σύντομα η Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να τερματίσει μια μακροχρόνια διαμάχη σχετικά με τα αυξανόμενα έξοδα αποπληρωμής που προκαλούνται από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Περισσότεροι από 50.000 Έλληνες συνήψαν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο στα μέσα της δεκαετίας του 2000, παρακινημένοι από τα χαμηλότερα επιτόκια, αναφέρει το Reuters. Τώρα τα αποπληρώνουν με πολύ μεγαλύτερες δόσεις, μετά την άνοδο του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ. Τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο ήταν επίσης δημοφιλή σε περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης.

Πολλοί Έλληνες δανειολήπτες προσέφυγαν στα δικαστήρια ελπίζοντας να λάβουν αποζημίωση, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις εκκρεμούν ακόμη.

«Η προτεινόμενη συμφωνία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και θα περιλαμβάνει περικοπή μεταξύ 15% και 50% για το υπόλοιπο ποσό των δανείων», δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε προγραμματίσει να ανακοινώσει τη συμφωνία το καλοκαίρι, αλλά λόγω πολύπλοκων τεχνικών ζητημάτων, αυτή οριστικοποιήθηκε μόλις τις τελευταίες εβδομάδες.

Θα παρέχει ευνοϊκή μετατροπή των υπολοίπων δανείων από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, με έκπτωση που θα κυμαίνεται μεταξύ 15% και 50% επί της συναλλαγματικής ισοτιμίας, ανάλογα με το εισόδημα των δανειοληπτών.

Το συνολικό κόστος για τις ελληνικές τράπεζες θα κυμανθεί μεταξύ 400 και 600 εκατομμυρίων ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των δανείων που χορήγησαν και τη συμμετοχή των δανειοληπτών, ανέφεραν ο κυβερνητικός αξιωματούχος και ένας άλλος αξιωματούχος του τραπεζικού τομέα, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το σχέδιο θα είναι εθελοντικό, επισημαίνει το Reuters.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, από τα περίπου 37.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο που απομένουν, τα 20.000 βρίσκονται στις τράπεζες, ενώ τα 17.000 είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια που βρίσκονται στα χέρια εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων ή έχουν τιτλοποιηθεί μέσω του λεγόμενου προγράμματος μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων «Hercules».

Διαβάστε επίσης:

Μπλόκο Βουρλιώτη σε Jetοil και τέσσερις ακόμη εταιρείες καυσίμων – Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία

Jetoil: Αναστολή λειτουργίας λόγω κυρώσεων στη Ρωσία

Ανατροπή: Kαι οι σύντροφοι εκτός γάμου έχουν κληρονομικά δικαιώματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia-xalkida-1
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα – Απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα ένας ηλικιωμένος (Photos/Videos)

congress mexico
ΚΟΣΜΟΣ

Σπρωξίματα, φωνές και μαλλιοτραβήγματα – Χάος στο Κογκρέσο του Μεξικού (Video)

androulakis vouli 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Αν δεν γίνει παρελθόν η κυβέρνηση της ΝΔ, η χώρα οδηγείται σε νέα αδιέξοδα»

gymnasio-kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

«Νιώθω παγιδευμένη και αβοήθητη» – Τι λέει η μητέρα της 16χρονης που επιτέθηκε σε συμμαθήτρια της με πεταλούδα

alberto-eskenazy-syzygos-kori
LIFESTYLE

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Συγκινεί η σύζυγος του ηθοποιού περιγράφοντας τις τελευταίες του στιγμές – «Ήμασταν εκεί όλη η οικογένεια και οι φίλοι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 19:28
fotia-xalkida-1
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα – Απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα ένας ηλικιωμένος (Photos/Videos)

congress mexico
ΚΟΣΜΟΣ

Σπρωξίματα, φωνές και μαλλιοτραβήγματα – Χάος στο Κογκρέσο του Μεξικού (Video)

androulakis vouli 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Αν δεν γίνει παρελθόν η κυβέρνηση της ΝΔ, η χώρα οδηγείται σε νέα αδιέξοδα»

1 / 3