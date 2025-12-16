Reuters: Έρχεται ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Έκπτωση ισοτιμίας έως 50% για τους δανειολήπτες

Εξωδικαστική συμφωνία για δάνεια ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ σε ελβετικό φράγκο πρόκειται να παρουσιάσει σύντομα η Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να τερματίσει μια μακροχρόνια διαμάχη σχετικά με τα αυξανόμενα έξοδα αποπληρωμής που προκαλούνται από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Περισσότεροι από 50.000 Έλληνες συνήψαν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο στα μέσα της δεκαετίας του 2000, παρακινημένοι από τα χαμηλότερα επιτόκια, αναφέρει το Reuters. Τώρα τα αποπληρώνουν με πολύ μεγαλύτερες δόσεις, μετά την άνοδο του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ. Τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο ήταν επίσης δημοφιλή σε περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης.

Πολλοί Έλληνες δανειολήπτες προσέφυγαν στα δικαστήρια ελπίζοντας να λάβουν αποζημίωση, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις εκκρεμούν ακόμη.

«Η προτεινόμενη συμφωνία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και θα περιλαμβάνει περικοπή μεταξύ 15% και 50% για το υπόλοιπο ποσό των δανείων», δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε προγραμματίσει να ανακοινώσει τη συμφωνία το καλοκαίρι, αλλά λόγω πολύπλοκων τεχνικών ζητημάτων, αυτή οριστικοποιήθηκε μόλις τις τελευταίες εβδομάδες.

Θα παρέχει ευνοϊκή μετατροπή των υπολοίπων δανείων από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, με έκπτωση που θα κυμαίνεται μεταξύ 15% και 50% επί της συναλλαγματικής ισοτιμίας, ανάλογα με το εισόδημα των δανειοληπτών.

Το συνολικό κόστος για τις ελληνικές τράπεζες θα κυμανθεί μεταξύ 400 και 600 εκατομμυρίων ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των δανείων που χορήγησαν και τη συμμετοχή των δανειοληπτών, ανέφεραν ο κυβερνητικός αξιωματούχος και ένας άλλος αξιωματούχος του τραπεζικού τομέα, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το σχέδιο θα είναι εθελοντικό, επισημαίνει το Reuters.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, από τα περίπου 37.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο που απομένουν, τα 20.000 βρίσκονται στις τράπεζες, ενώ τα 17.000 είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια που βρίσκονται στα χέρια εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων ή έχουν τιτλοποιηθεί μέσω του λεγόμενου προγράμματος μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων «Hercules».

