16.12.2025 16:26

Μπλόκο Βουρλιώτη σε Jetοil και τέσσερις ακόμη εταιρείες καυσίμων – Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία

16.12.2025 16:26
gas-fysiko-aerio-123

Δεσμεύονται, με εντολή τού επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, όλα τα περιουσιακά στοιχεία πέντε εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στην εμπορία πετρελαιοειδών.

Οι πέντε αυτές εταιρείες (δεν περιλαμβάνονται στις πέντε αυτές εταιρείες οι γνωστές μεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών) φέρονται να ελέγχονται από το ίδιο αλλοδαπό πρόσωπο το οποίο είναι πακιστανικής και καναδικής υπηκοότητας, δεν διαμένει στην Ελλάδα και συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς.

Αναλυτικότερα, δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των πέντε αυτών εταιρειών, μια εκ των οποίων είναι η Jetoil, όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία (εγκαταστάσεις, ακίνητα, αυτοκίνητα, κ.λπ.). Η ενέργεια της ανεξάρτητης Αρχής εντάσσεται στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακόμη, η Αρχή θα λάβει μέριμνα για τους εργαζόμενους στις εταιρείες προκειμένου να απελευθερωθούν τα αναγκαία κεφάλαια για να πληρωθούν οι μισθοί και οι άλλες απαιτήσεις των εργαζομένων.

