search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 19:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 16:06

Κυψέλη: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της

16.12.2025 16:06
gymnasio-kypseli

Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της 16χρονης που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης προχώρησε η εισαγγελία ανηλίκων.

Ειδικότερα, σε βάρος της ανήλικης ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίαςοπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα (κακουργήματα) και οπλοχρησία.

Η κατηγορούμενη αναμένεται να οδηγηθεί σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί. Έχει τι δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει προθεσμία.

Νωρίτερα, το Υπουργείο Παιδείας, ανακοίνωσε πως προχωρά στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το περιστατικό με το μαχαίρωμα μαθήτριας του γυμνασίου από συμμαθήτριά της στη Κυψέλη.

Οπως αναφέρει το υπουργείο, η απόφαση πάρθηκε «προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων».

Επίσης, σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να μαχαίρωσε την 14χρονη, το υπουργείο είχε αποφασίσει να μην τοποθετηθεί έως ότου αποφασίσει η δικαιοσύνη.

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων. Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς» αναφέρει στην ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

Πήρε προθεσμία για την Πέμπτη ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι άλλοι 4 συλληφθέντες για τους τόνους κοκαΐνης σε πλοίο

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι υπό όρους τρεις από τους κατηγορούμενους

Διαφοροποίηση του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών για Καρυστιανού: Προσωπική της επιλογή ένα κόμμα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
volos agrotes trakter 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Βόλο και Λάρισα με τα τρακτέρ οι αγρότες, στις συγκεντρώσεις για την ψήφιση του προϋπολογισμού (Photos/Video)

karystianou_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Το κόμμα Καρυστιανού στο Δ.Σ. του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος στα Τέμπη – Αποστάσεις από τα μέλη

fotia-xalkida-1
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα – Απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα ένας ηλικιωμένος (Photos/Videos)

congress mexico
ΚΟΣΜΟΣ

Σπρωξίματα, φωνές και μαλλιοτραβήγματα – Χάος στο Κογκρέσο του Μεξικού (Video)

androulakis vouli 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Αν δεν γίνει παρελθόν η κυβέρνηση της ΝΔ, η χώρα οδηγείται σε νέα αδιέξοδα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 19:39
volos agrotes trakter 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Βόλο και Λάρισα με τα τρακτέρ οι αγρότες, στις συγκεντρώσεις για την ψήφιση του προϋπολογισμού (Photos/Video)

karystianou_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Το κόμμα Καρυστιανού στο Δ.Σ. του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος στα Τέμπη – Αποστάσεις από τα μέλη

fotia-xalkida-1
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα – Απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα ένας ηλικιωμένος (Photos/Videos)

1 / 3