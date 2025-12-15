Κυψέλη: Επεισόδιο με μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών σε γυμνάσιο

Δύο μαθήτριες σε γυμνάσιο της Κυψέλης είχαν έντονο επεισόδιο και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μία εξ αυτών χτύπησε με μαχαίρι την άλλη.

Το περιστατικό έγινε στο 60ο Γυμνάσιο Αθήνας, με το θύμα το μαχαιρώματος να έχει τραύμα στο χέρι και να μην κινδυνεύει η ζωή της.

Αγνωστο το πώς ξεκίνησε ο καβγάς των δύο μαθητριών, οδήγησε στον τραυματισμό της μίας, η οποία έτρεξε στο γραφείο της διεύθυνσης του σχολείου.

Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία, ενώ η τραυματίας διακομίσθηκε στο Παίδων.

