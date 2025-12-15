Κυψέλη: Επεισόδιο με μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών σε γυμνάσιο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δύο μαθήτριες σε γυμνάσιο της Κυψέλης είχαν έντονο επεισόδιο και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μία εξ αυτών χτύπησε με μαχαίρι την άλλη.
Το περιστατικό έγινε στο 60ο Γυμνάσιο Αθήνας, με το θύμα το μαχαιρώματος να έχει τραύμα στο χέρι και να μην κινδυνεύει η ζωή της.
Αγνωστο το πώς ξεκίνησε ο καβγάς των δύο μαθητριών, οδήγησε στον τραυματισμό της μίας, η οποία έτρεξε στο γραφείο της διεύθυνσης του σχολείου.
Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία, ενώ η τραυματίας διακομίσθηκε στο Παίδων.
