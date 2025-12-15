search
ΕΛΛΑΔΑ

15.12.2025 11:30

Τραγωδία στην Ηλεία: 34χρονος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του

15.12.2025 11:30
Τραγωδία σημειώθηκε στο χωριό Οινόη στην Ηλεία, καθώς ένας 34χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο νεαρός άνδρας είχε σηκωθεί νωρίς το πρωί προκειμένου να ξεκινήσει τις καθημερινές αγροτικές του εργασίες. Αρχικά μετέβη για να ελέγξει τα πρόβατά του και στη συνέχεια ετοιμαζόταν για το λιομάζωμα.

Ο 34χρονος είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με εργάτη, με τον οποίο είχαν συμφωνήσει να πάνε μαζί στο λιοστάσι. Μάλιστα, του ζήτησε να περάσει από το σπίτι του για να αναχωρήσουν μαζί.

Λίγο μετά τις 08:00 το πρωί, και ενώ ετοιμαζόταν να ξεκινήσει για το χωράφι, ο εργάτης που έφτασε στο σπίτι τον εντόπισε πεσμένο στο έδαφος, στον αύλειο χώρο, χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και ο 34χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας ενός κοριτσιού, ενώ η σύζυγός του κυοφορούσε το δεύτερο παιδί τους. Παρότι διατηρούσε συνεργείο στην περιοχή, ασχολούνταν ενεργά με την αγροτοκτηνοτροφία, βοηθώντας τον πατέρα του στις οικογενειακές εργασίες.

1 / 3