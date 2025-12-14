Ηλεία: Σε 62χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει η σορός που βρήκε κυνηγός

Στον 62χρονο Βασίλειο Γιαννόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στις 6 Δεκεμβρίου, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής από κυνηγό στην ευρύτερη περιοχή του Γρύλλου Κρεστένων, στην Ηλεία.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», η αναζήτησε του 62χρονου είχε τραγική κατάληξη.

Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί στις 9 του μήνα για την εξαφάνισή του και «προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να υπήρχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο».

»Για την εν λόγω εξαφάνιση έχει ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του “Χαμόγελου του Παιδιού”, “Θανάσης Μακρής”, για να συνδράμει στο πεδίο των ερευνών με ειδικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Επιπλέον έχουν ενεργοποιηθεί η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) Θεσσαλονίκης και Πύργου, η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων καθώς επίσης το Πυροσβεστικό Σώμα της περιοχής και οι Ελληνικές Αστυνομικές Αρχές».

