Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι 15 συλληφθέντες

Προθεσμία να απολογηθούν, από την Τρίτη έως την Πέμπτη, ζήτησαν και έλαβαν από τον Ευρωπαίο ανακριτή οι 15 εμπλεκόμενοι στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση από την Κρήτη, που επί σειρά ετών λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορούμενοι ανά ομάδες θα βρεθούν ενώπιον του δικαστικού λειτουργού για τις απολογίες τους, με την πρώτη ομάδα να έχει λάβει προθεσμία για την Τρίτη. Θα ακολουθήσει δεύτερη ομάδα την Τετάρτη και η διαδικασία πρόκειται να ολοκληρωθεί με τους τελευταίους κατηγορούμενους που αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη.

Νωρίτερα, η ευρωπαία εισαγγελέας τους άσκησε δίωξη για επτά κακουργήματα, και συγκεκριμένα για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της αξιόποινης υποστήριξης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετικής με τις επιχορηγήσεις από κοινού, της άμεσης συνέργειας στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, για απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, καθώς και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες συγκαταλέγονται πρόσωπα που φέρονται να διαδραμάτιζαν ηγετικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά ακόμη 26 άτομα, η εμπλοκή των οποίων εξετάζεται.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, οι κατηγορούμενοι φέρονται, από το 2019 έως και το 2025, να υπέβαλλαν συστηματικά ψευδείς δηλώσεις, μέσω των οποίων λάμβαναν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις.

Για την υλοποίηση και απόκρυψη της παράνομης δραστηριότητάς τους, φέρονται να χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον 11 εικονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

