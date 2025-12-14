Ηλεία: «Θρίλερ» με εντοπισμό σορού από κυνηγό – Εξετάζεται αν πρόκειται για 63χρονο αγνοούμενο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των Αρχών στην ευρύτερη περιοχή του Γρύλλου, στην Ηλεία, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινης σορού από κυνηγό. Ο κυνηγός εντόπθσε τη σορό σε δύσβατο αγροτικό σημείο και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.
Η σορός εντοπίστηκε σε περιοχή όπου τις τελευταίες ημέρες επικεντρώνονταν οι έρευνες για τον 63χρονο άνδρα από τον Γρύλλο του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 6 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το patrisnews.com.
Από την πρώτη στιγμή είχε σημάνει συναγερμός, με τους οικείους του να δηλώνουν την εξαφάνισή του και τις Αρχές να ξεκινούν εκτεταμένες έρευνες.
