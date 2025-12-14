search
14.12.2025 13:44

Ηλεία: «Θρίλερ» με εντοπισμό σορού από κυνηγό – Εξετάζεται αν πρόκειται για 63χρονο αγνοούμενο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των Αρχών στην ευρύτερη περιοχή του Γρύλλου, στην Ηλεία, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινης σορού από κυνηγό. Ο κυνηγός εντόπθσε τη σορό σε δύσβατο αγροτικό σημείο και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Η σορός εντοπίστηκε σε περιοχή όπου τις τελευταίες ημέρες επικεντρώνονταν οι έρευνες για τον 63χρονο άνδρα από τον Γρύλλο του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 6 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Από την πρώτη στιγμή είχε σημάνει συναγερμός, με τους οικείους του να δηλώνουν την εξαφάνισή του και τις Αρχές να ξεκινούν εκτεταμένες έρευνες.

