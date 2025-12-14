search
14.12.2025 11:48

Θεσσαλονίκη: Παρολίγο τραγωδία σε διάβαση τρένου – 53χρονος οδηγός ΚΤΕΛ συνελήφθη αφού αγνόησε κατεβασμένες μπάρες

14.12.2025 11:48
diavasi_treno

Παρολίγον σιδηροδρομικό ατύχημα στην Θεσσαλονίκη με οδηγό λεωφορείου να αγνοεί κατεβασμένες μπάρες και τα προειδοποιητικά φωτεινά σήματα σε σιδηροδρομική διάβαση την στιγμή μάλιστα που εμπορική αμαξοστοιχία βρισκόταν σε κοντινή απόσταση.  

Το σοβαρό περιστατικό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε νέα σιδηροδρομική τραγωδία, σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση πλησίον των ΚΤΕΛ Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival οδηγός αστικού λεωφορείου αγνόησε τα προειδοποιητικά σήματα και τα κινητά φράγματα που βρίσκονταν σε λειτουργία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη 53χρονου ημεδαπού, ο οποίος δεν διέκοψε την πορεία του οχήματος πριν από τη διάβαση, παρά τη λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης και ηχητικών σημάτων.

Από την ενέργεια αυτή προκλήθηκε βλάβη στη μπάρα που κατέβαινε εκείνη τη στιγμή, ενώ σε κοντινή απόσταση πλησίαζε εμπορική αμαξοστοιχία, γεγονός που θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια επιβατών και διερχόμενων οδηγών.

Ο 53χρονος συνελήφθη και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία, ενώ το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

