search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 12:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.12.2025 10:39

«Χειρόφρενο» τραβούν οι αυτοκινητιστές από τις 21 Δεκεμβρίου – Ζητούν συνάντηση με την κυβέρνηση

14.12.2025 10:39
fortigo_new
φωτογραφία αρχείου

Σε επ’ αόριστον κινητοποιήσεις προχωρούν από την προσεχή Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου οι αυτοκινητιστές, ζητώντας άμεση συνάντηση με την κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), Απόστολος Κενανίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΟΦΑΕ, από την Κυριακή οι αυτοκινητιστές θα τραβήξουν «χειρόφρενο» και θα παρατάξουν τα φορτηγά τους δεξιά και αριστέρα του οδικού δικτύου, χωρίς να κλείσουν δρόμους, διεκδικώντας λύση στα προβλήματά τους.

«Δεν χρειάζεται να κλείσουμε δρόμους. Αυτό που θα κάνουμε είναι να διαμαρτυρηθούμε γενικότερα για το όλο πλαίσιο, για τη συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντι στους μεταφορείς», τόνισε ο κ. Κενανίδης.

Η απόφαση των αυτοκινητιστών για κινητοποιήσεις λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να προκαλέσει ασφυξία στην αγορά, καθώς ουσιαστικά θα παραλύσει την τροφοδοσία προϊόντων και αγαθών. 

Ο πρόεδρος της ΟΦΑΕ τόνισε ότι οι αυτοκινητιστές συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να οριστεί μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό ή τους αρμόδιους υπουργούς προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και απειλούν τη βιωσιμότητά του, τα οποία όπως τόνισε είναι πολλά και διαχρονικά.

Μεταξύ των αιτημάτων τους, όπως ανέφεραν και σε πρόσφατη κοινή επιστολή τους η ΟΦΑΕ, η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ), ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών ΕΕΣΥΜ και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Εθνικών Οδικών Μεταφορών (ΠΣΕΕΟΜ), είναι:

η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μεταφορικών επιχειρήσεων, 
η παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων και κινήτρων για την ανανέωση του στόλου ΦΔΧ, 
η καταπολέμηση των παράνομων μεταφορών και του αθέμιτου ανταγωνισμού, 
η μείωση του κόστους καυσίμων, διοδίων και ακτοπλοϊκών μετακινήσεων, 
η αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας για την έκδοση καρτών ψηφιακού ταχογράφου, 
η αντιμετώπιση της οξείας έλλειψης επαγγελματιών οδηγών, 
καθώς και κρίσιμα ζητήματα υποδομών, οδικών απαγορεύσεων και λειτουργίας λιμένων.

«Έχουμε τον παλαιότερο στόλο σε όλη την Ευρώπη, 23,5 ετών, σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη που, μαζί με εμάς, είναι στα 12 έτη. Εάν δεν αντικαταστήσουμε τον στόλο μας τότε αναγκαστικά θα αποσυρθούμε από τις μεταφορές όλοι μας», δήλωσε ο κ. Κενανίδης. 

Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, ώστε να δοθούν εργαλεία και κίνητρα στους αυτοκινητιστές για την αντικατάσταση του στόλου των οχημάτων.

Διαβάστε επίσης:

«Πατέρα έλα, δεν είμαι καλά» – «Θρίλερ» με τον 33χρονο γιατρό που εξαφανίστηκε στο Ηράκλειο (Video)

Σε ρυθμούς εορταστικού ωραρίου η αγορά – Ανοικτά σήμερα τα καταστήματα – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Μετρό: Προτεραιότητα η επέκταση προς Γλυφάδα λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες σε Μητσοτάκη: «Με ευθύνη της κυβέρνησης είναι κλειστοί οι δρόμοι – Η κοινωνία είναι μαζί μας, είμαστε κι εμείς μέρος της»

sidnez makeleio (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 16 τραυματίες σε εβραϊκή γιορτή – Η στιγμή που ηρωικός πολίτης αφοπλίζει δράστη (Video)

manesis_tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Διπλή πρωτιά Μάνεση στην πρωινή ζώνη – Οι «Δεκατιανοί» άφησαν πίσω τη Χρηστίδου

karanastasis
LIFESTYLE

Διαμαντής Καραναστάσης: Η on camera αντίδραση στο άκουσμα της λέξης «Βουλή»

diavasi_treno
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παρολίγο τραγωδία σε διάβαση τρένου – 53χρονος οδηγός ΚΤΕΛ συνελήφθη αφού αγνόησε κατεβασμένες μπάρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

la-scacciata-974241 (1)
CUCINA POVERA

Scacciata, το φτωχικό γεμιστό ψωμί των αγροτών της Σικελίας

moutsinas
LIFESTYLE

Νίκος Μουτσινάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση - Δεν χρειαζόμουν όλα τα χρήματα που έπαιρνα από αυτή»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 12:26
agrotes-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες σε Μητσοτάκη: «Με ευθύνη της κυβέρνησης είναι κλειστοί οι δρόμοι – Η κοινωνία είναι μαζί μας, είμαστε κι εμείς μέρος της»

sidnez makeleio (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 16 τραυματίες σε εβραϊκή γιορτή – Η στιγμή που ηρωικός πολίτης αφοπλίζει δράστη (Video)

manesis_tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Διπλή πρωτιά Μάνεση στην πρωινή ζώνη – Οι «Δεκατιανοί» άφησαν πίσω τη Χρηστίδου

1 / 3