ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 12:33
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

14.12.2025 10:25

«Πατέρα έλα, δεν είμαι καλά» – «Θρίλερ» με τον 33χρονο γιατρό που εξαφανίστηκε στο Ηράκλειο (Video)

14.12.2025 10:25
kriti_exafanisi

Συγκλονίζει ο πατέρας του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου ο οποίος αγνοείται τα τελευταία 24ωρα στην Κρήτη και για την περίπτωση του έχει σημάνει silver alert

Η αγωνία κορυφώνεται ενώ ο πατέρας του, κ. Γιώργος Τσικόπουλος ανέφερε στον ΣΚΑΙ ότι αμέσως μετά το τηλεφώνημα όπου ο γιός του ζήτησε να τον δει επειγόντως, ο ίδιος μετέβη στην Κρήτη αλλά δεν βρήκε το παιδί του…

«Τη μεθεπόμενη μέρα βρέθηκε το αυτοκίνητό του μακριά από το νοσοκομείο όπου εργαζόταν. Το κινητό του μόνο δεν βρήκαμε», σημείωσε ο κ. Τσικόπουλος.

Οι αρχές χτενίζουν την περιοχή για να βρουν έστω ένα στοιχείο που θα οδηγούσε στα ίχνη του. Μία μάνα είναι εκεί και περιμένει, ανέφερε κάτοικος της περιοχής εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στην οικογένεια του 33χρονου.

Όπως έχει γράψει το Cretalive, είναι η δεύτερη φορά που κινητοποιούνται οι Αρχές για την περίπτωση του και όλοι ευελπιστούν και προσεύχονται να επιστρέψει σώος και αβλαβής στην οικογένεια του.

Το αυτοκίνητο του εντοπίστηκε στην περιοχή του Βάμου και εκεί εντοπίστηκε και το τελευταίο στίγμα του.

agrotes-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες σε Μητσοτάκη: «Με ευθύνη της κυβέρνησης είναι κλειστοί οι δρόμοι – Η κοινωνία είναι μαζί μας, είμαστε κι εμείς μέρος της»

sidnez makeleio (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 16 τραυματίες σε εβραϊκή γιορτή – Η στιγμή που ηρωικός πολίτης αφοπλίζει δράστη (Video)

manesis_tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Διπλή πρωτιά Μάνεση στην πρωινή ζώνη – Οι «Δεκατιανοί» άφησαν πίσω τη Χρηστίδου

karanastasis
LIFESTYLE

Διαμαντής Καραναστάσης: Η on camera αντίδραση στο άκουσμα της λέξης «Βουλή»

diavasi_treno
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παρολίγο τραγωδία σε διάβαση τρένου – 53χρονος οδηγός ΚΤΕΛ συνελήφθη αφού αγνόησε κατεβασμένες μπάρες

tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

la-scacciata-974241 (1)
CUCINA POVERA

Scacciata, το φτωχικό γεμιστό ψωμί των αγροτών της Σικελίας

moutsinas
LIFESTYLE

Νίκος Μουτσινάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση - Δεν χρειαζόμουν όλα τα χρήματα που έπαιρνα από αυτή»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

