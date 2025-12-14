«Πατέρα έλα, δεν είμαι καλά» – «Θρίλερ» με τον 33χρονο γιατρό που εξαφανίστηκε στο Ηράκλειο (Video)

Συγκλονίζει ο πατέρας του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου ο οποίος αγνοείται τα τελευταία 24ωρα στην Κρήτη και για την περίπτωση του έχει σημάνει silver alert.

Η αγωνία κορυφώνεται ενώ ο πατέρας του, κ. Γιώργος Τσικόπουλος ανέφερε στον ΣΚΑΙ ότι αμέσως μετά το τηλεφώνημα όπου ο γιός του ζήτησε να τον δει επειγόντως, ο ίδιος μετέβη στην Κρήτη αλλά δεν βρήκε το παιδί του…

«Τη μεθεπόμενη μέρα βρέθηκε το αυτοκίνητό του μακριά από το νοσοκομείο όπου εργαζόταν. Το κινητό του μόνο δεν βρήκαμε», σημείωσε ο κ. Τσικόπουλος.

Οι αρχές χτενίζουν την περιοχή για να βρουν έστω ένα στοιχείο που θα οδηγούσε στα ίχνη του. Μία μάνα είναι εκεί και περιμένει, ανέφερε κάτοικος της περιοχής εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στην οικογένεια του 33χρονου.

Όπως έχει γράψει το Cretalive, είναι η δεύτερη φορά που κινητοποιούνται οι Αρχές για την περίπτωση του και όλοι ευελπιστούν και προσεύχονται να επιστρέψει σώος και αβλαβής στην οικογένεια του.

Το αυτοκίνητο του εντοπίστηκε στην περιοχή του Βάμου και εκεί εντοπίστηκε και το τελευταίο στίγμα του.

