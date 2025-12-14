search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 12:22
14.12.2025 09:28

Μενίδι: Ανταλλαγή πυροβολισμών με έναν τραυματία

14.12.2025 09:28
Αιματηρή συμπλοκή και ανταλλαγή πυροβολισμών που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (14/12) στην περιοχή του Μενιδίου. 

Το περιστατικό σύμφωνα με την ΕΡΤ εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα όταν αλλοδαπός για άγνωστο λόγο συνεπλάκη με άλλους ομοεθνείς του.

Η συμπλοκή κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με αποτέλεσμα ο αλλοδαπός να δεχθεί πυρά και να τραυματιστεί στο πόδι.

Μεταφέρθηκε με ελαφρύ τραύμα στο πόδι στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Προανάκριση κι έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό διενεργούν οι αστυνομικοί της ασφάλειας που έφτασαν στο σημείο και προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό.

