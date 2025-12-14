search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

14.12.2025 08:30

Πειραιάς: 20χρονος οδηγός ξυλοκόπησε 47χρονο διανομέα για την προτεραιότητα

14.12.2025 08:30
Πήγε για δουλειά και κατέληξε στο Αττικό Νοσοκομείο! Ο λόγος για έναν 47χρονο διανομέα, ο οποίος γρονθοκοπήθηκε από 20χρονο οδηγό, για την προτεραιότητα στον δρόμο.

Το άγριο επεισόδιο σημειώθηκε, το μεσημέρι της Σαββάτου, επί της οδού Υψηλάντου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες τσακώθηκαν για την προτεραιότητα, όταν ο 20χρονος οδηγός αυτοκινήτου γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και τραυμάτισε 47χρονο.

Ο διανομέας οδηγήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ύστερα από αναζητήσεις, αστυνομικοί εντόπισαν τον 20χρονο στη συμβολή της Ακτής Μιαούλη με την οδό Σαχτούρη και τον συνέλαβαν για «πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης» και «μη έκδοση ταυτότητας». Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον 27χρονο συνοδηγό επίσης για «μη έκδοση ταυτότητας».

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο δυστύχημα στον Κολωνό: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με Ι.Χ.

Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπό δρακόντεια μέτρα η μεταγωγή των 15 συλληφθέντων από την Κρήτη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Οι δυο γυναίκες που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Η στιγμή που αστυνομικοί διασώζουν φοιτητές που είχαν κρυφτεί σε βιβλιοθήκη (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Ανταλλαγή πυροβολισμών με έναν τραυματία

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα θέλει όλα ο Φιντάν

ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς: Η ανακοίνωση του δικηγόρου του για τη Lotus που έτρεχε με 210χλμ στην Αττική Οδό – «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος αλλά ο πατέρας του»

ΕΛΛΑΔΑ

Τα αιτήματά τους στέλνουν σήμερα οι αγρότες μετά το «μπλόκο» στο Μαξίμου – «Αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μη προσέλευση σε διάλογο», διαμηνύει ο Τσιάρας

