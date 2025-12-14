Πειραιάς: 20χρονος οδηγός ξυλοκόπησε 47χρονο διανομέα για την προτεραιότητα

Πήγε για δουλειά και κατέληξε στο Αττικό Νοσοκομείο! Ο λόγος για έναν 47χρονο διανομέα, ο οποίος γρονθοκοπήθηκε από 20χρονο οδηγό, για την προτεραιότητα στον δρόμο.

Το άγριο επεισόδιο σημειώθηκε, το μεσημέρι της Σαββάτου, επί της οδού Υψηλάντου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες τσακώθηκαν για την προτεραιότητα, όταν ο 20χρονος οδηγός αυτοκινήτου γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και τραυμάτισε 47χρονο.

Ο διανομέας οδηγήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ύστερα από αναζητήσεις, αστυνομικοί εντόπισαν τον 20χρονο στη συμβολή της Ακτής Μιαούλη με την οδό Σαχτούρη και τον συνέλαβαν για «πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης» και «μη έκδοση ταυτότητας». Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον 27χρονο συνοδηγό επίσης για «μη έκδοση ταυτότητας».

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο δυστύχημα στον Κολωνό: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με Ι.Χ.

Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπό δρακόντεια μέτρα η μεταγωγή των 15 συλληφθέντων από την Κρήτη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Οι δυο γυναίκες που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας (Video)