Τροχαίο δυστύχημα στον Κολωνό: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με Ι.Χ.

Τραγικό θάνατο βρήκε, το βράδυ του Σαββάτου, οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με Ι.Χ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, όταν η μηχανή κινούμενη επί της οδού Λένορμαν (ρεύμα προς Αθήνα), στον Κολωνό, συγκρούστηκε -κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες- με το ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί το ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας.

