ΕΛΛΑΔΑ

14.12.2025 08:14

Τροχαίο δυστύχημα στον Κολωνό: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με Ι.Χ.

14.12.2025 08:14
PERIPOLIKO TROXAIO

Τραγικό θάνατο βρήκε, το βράδυ του Σαββάτου, οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με Ι.Χ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, όταν η μηχανή κινούμενη επί της οδού Λένορμαν (ρεύμα προς Αθήνα), στον Κολωνό, συγκρούστηκε -κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες- με το ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί το ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας.

ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς: Η ανακοίνωση του δικηγόρου του για τη Lotus που έτρεχε με 210χλμ στην Αττική Οδό – «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος αλλά ο πατέρας του»

ΕΛΛΑΔΑ

Τα αιτήματά τους στέλνουν σήμερα οι αγρότες μετά το «μπλόκο» στο Μαξίμου – «Αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μη προσέλευση σε διάλογο», διαμηνύει ο Τσιάρας

ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο του Πίτερ Γκριν: Το μυστηριώδες ιδιόχειρο σημείωμα δίπλα στη σορό και τα αίματα

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Κυριακή με τοπικές βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες

ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πέντε συλλήψεις για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά της Βαυαρίας

ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

ΚΟΣΜΟΣ

«Make Europe Great Again»: Το παλαβό σχέδιο του Τραμπ για την Ευρώπη - Ποιες τέσσερις χώρες θέλει εκτός Ε.Ε., η αντίδραση των Ευρωπαίων

LIFESTYLE

Νίκος Μουτσινάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση - Δεν χρειαζόμουν όλα τα χρήματα που έπαιρνα από αυτή»

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

CUCINA POVERA

Καρυδάτα, τα παραδοσιακά γλυκίσματα των γιορτών

