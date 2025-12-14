Τροχαίο δυστύχημα στον Κολωνό: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με Ι.Χ.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τραγικό θάνατο βρήκε, το βράδυ του Σαββάτου, οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με Ι.Χ.
Το δυστύχημα σημειώθηκε, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, όταν η μηχανή κινούμενη επί της οδού Λένορμαν (ρεύμα προς Αθήνα), στον Κολωνό, συγκρούστηκε -κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες- με το ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί θανάσιμα.
Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί το ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας.
Διαβάστε επίσης:
Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπό δρακόντεια μέτρα η μεταγωγή των 15 συλληφθέντων από την Κρήτη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
Δολοφονία στη Φοινικούντα: Οι δυο γυναίκες που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας (Video)
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ψευδείς αιτήσεις, 11 τραπεζικοί λογαριασμοί, αναλήψεις από νεκρό: Το modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης με τις παράνομες επιδοτήσεις (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.