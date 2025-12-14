Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπό δρακόντεια μέτρα η μεταγωγή των 15 συλληφθέντων από την Κρήτη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Στο κτήριο όπου στεγάζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έφτασαν νωρίς το πρωί οι 15 από τους 16 συλληφθέντες που κατηγορούνται για το σκάνδαλο είσπραξης των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορούμενοι έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά από την Κρήτη υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οι εννέα με κλούβα της αστυνομίας και έξι με συμβατικά οχήματα.

Είναι αντιμέτωποι με τις – κατά περίπτωση – κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση. Επίσης αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απάτης κατά ευρωπαϊκών κοινοτήτων και κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις, καθώς και για άλλα αδικήματα. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 26 άτομα, ενώ ένας ακόμη άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται απεβίωσε το 2024.

Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό, θα ζητήσουν να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

«Θα αποδομηθεί το κατηγορητήριο» δηλώνουν συνήγοροι υπεράσπισης συλληφθέντων

Τη βεβαιότητά της ότι θα αποδομηθούν οι κατηγορίες και πως πρόκειται για οικονομικό έγκλημα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση, εξέφρασε στη διάρκεια των δηλώσεών της, η συνήγορος υπεράσπισης του 47χρονου συλληφθέντα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος εμφανίζεται να είχε αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση. Η κ. Αλεξάνδρα Σπανάκη δήλωσε ότι ο εντολέας της δεν αποδέχεται τις κατηγορίες ενώ συμπλήρωσε πως το κατηγορητήριο «θα αποδομηθεί».

«Με ξενίζει δικονομικά το γεγονός ότι η δημιουργία μιας δικογραφίας στη βάση εγκληματικής οργάνωσης -υποτίθεται με διαρκή δράση και υποδομή- εκφεύγει πάρα πολύ από την αντιμετώπιση που ο Νόμος απαιτεί, προκειμένου να αποδοθεί μια τέτοια πράξη. Δεν αντιλαμβάνομαι τις σκοπιμότητες» είπε η κ. Σπανάκη η οποία τόνισε ότι «ένα τέτοιο κατηγορητήριο οπωσδήποτε θα αποδομηθεί» και πρόσθεσε ότι με τον τρόπο αυτό «οι κατηγορούμενοι στερούνται θεμελιώδη υπερασπιστικά δικαιώματα και δικονομικές εγγυήσεις».

Καταλήγοντας η συνήγορος του 47χρονου επισήμανε: «Η εγκληματική οργάνωση έχει συγκεκριμένη νομική υπόσταση. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε δικογραφίες με τόση ευκολία» και πως «πρόκειται για οικονομικό έγκλημα και αυτό είναι σαφές».

Από την πλευρά του ο συνήγορος υπεράσπισης του 43χρονου λογιστή και της δικηγόρου συζύγου του ανέφερε ότι η μοναδική εμπλοκή των δύο εντολέων του φέρεται να είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός τον οποίο χειριζόταν αποκλειστικά και μόνο ο λογιστής, και στον οποίο φέρεται να έχει κατατεθεί χρηματικό ποσό, που αξιολογήθηκε ως ύποπτο.

Ο Φραγκίσκος Λαμπρινός είπε χαρακτηριστικά ότι για το ποσό αυτό ο κατηγορούμενος θα δώσει πλήρεις και αναλυτικές εξηγήσεις, ενώ αναφέρθηκε και στη σύλληψη της 43χρονης δικηγόρου εξηγώντας πως πρόκειται για μητέρα και πως κατά τη γνώμη του «είναι εξαιρετικά σκληρό και άδικο μία γυναίκα, μια μητέρα και δικηγόρος, να συλλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο και να εμφανίζεται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, με μοναδικό κριτήριο το ότι είναι συνδικαιούχος στον συγκεκριμένο λογαριασμό και χωρίς οποιοδήποτε άλλο συνοδό στοιχείο». Επιπρόσθετα ο κ. Λαμπρινός απηύθυνε έκκληση να μη γίνεται χρήση των ονομάτων και των φωτογραφιών των εντολέων του.

«Να σεβαστούμε τα προσωπικά δεδομένα και το τεκμήριο της αθωότητας αυτών των ανθρώπων. Είναι άνθρωποι που μπορεί να αποδειχθούν αθώοι και από τη δημοσίευση των ονομάτων και των φωτογραφιών τους να έχουν ήδη καταστραφεί κοινωνικά, ηθικά και επαγγελματικά» κατέληξε ο κ. Λαμπρινός.

Συνήγορος της 32χρονης κατηγορούμενης εργαζόμενης στην Ένωση Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης, σε δηλώσεις του επισήμανε πως «η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο» και πως η βεβαιότητά του αφορά στο ότι «η υπόθεση είναι σίγουρο ότι δεν θα εισαχθεί στο ακροατήριο με τις κατηγορίες που βαρύνουν την εντολέα του αυτή τη στιγμή και με το κατηγορητήριο που υπάρχει στη δικογραφία». Μάλιστα ο Μιχάλης Βιδάκης συμπλήρωσε πως η εντολέας του αρνείται τα πάντα, καταλήγοντας πως «όλοι πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας».

Το modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης

Το τρόπο λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης που για έξι σχεδόν χρόνια λάμβανε παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνούν το 1,7 εκατ. ευρώ αναδεικνύει με ανακοίνωσή του το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και τις χρυσές λίρες και την πλάκα χρυσού που βρέθηκαν μετά τις έρευνες στα σπίτια και σε επαγγελματικούς χώρους των 16 συλληφθέντων.

Μεταγωγή των συλληφθέντων στην Αθήνα

Τέσσερα συμβατικά οχήματα και μία κλούβα της αστυνομίας μετέφεραν λίγο μετά τις επτά το απόγευμα του Σαββάτου (13/12) στο λιμάνι του Ηρακλείου, του 16 συλληφθέντες, υπό τη συνοδεία αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ και της ΟΠΚΕ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της μεταγωγής τους στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η προσαγωγή των συλληφθέντων στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, θα γίνει την Κυριακή, για την άσκηση ποινικής δίωξης και στη συνέχεια θα πάρουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στους ανακριτές.

Αυτό στο οποίο επιμένουν οι συνήγοροί τους είναι ότι οι εντολείς τους αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για ένα κατηγορητήριο το οποίο θα αποδομηθεί στην πορεία, ότι πρόκειται για ένα οικονομικό έγκλημα και ότι οι πράξεις και οι ενέργειες των συλληφθέντων αλλά και των υπολοίπων 26 που εμπλέκονται στην υπόθεση, δεν έχει καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση που τους αποδίδεται.

Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 26 άτομα, ενώ ένας ακόμη άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται απεβίωσε το 2024. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η δράση του κυκλώματος συνεχιζόταν από το 2019 έως και σήμερα, 6 χρόνια με την ίδια μεθοδολογία, τα ίδια αρχηγικά στελέχη και τον ίδιο σκοπό να λαμβάνουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), μέσω ψευδών δηλώσεων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Κρήτης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ.Α.Ο.Ε., με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης καθώς και ομάδων Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν -16- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για –κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για την υπεύθυνη δήλωση, περιλαμβάνονται ακόμη -26- φυσικά πρόσωπα. Επίσης, μέλος της εγκληματικής ομάδας αποτελούσε ακόμη ένα άτομο, το οποίο απεβίωσε το 2024.

Προηγήθηκε σχετική εισαγγελική παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, με χρονικό διάστημα τέλεσης των παράνομων πράξεων από το 2019 έως το 2025, ενώ από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η δράση του κυκλώματος συνεχιζόταν μέχρι σήμερα, με την ίδια μεθοδολογία, κοινά αρχηγικά μέλη και ίδιο επιδιωκόμενο σκοπό.

Από την μελέτη, επεξεργασία και συνδυαστική ανάλυση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, προέκυψε η σύσταση και η δράση εγκληματικής οργάνωσης, με δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, τα μέλη της οποίας ενεργούσαν από κοινού, δραστηριοποιούμενα στη διάπραξη κακουργηματικών απατών σε ολόκληρη την επικράτεια, επιδιώκοντας τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) τα μέλη της οργάνωσης:

Προέβαιναν στην υποβολή ψευδών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς όμως να προκύπτει η νομή της ιδιοκτησίας.

Προσηλύτιζαν νέα μέλη με ευκολία, λόγω της συμμετοχής των βασικών μελών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

Καταχωρούσαν στη δήλωση Ε9 εκτάσεις που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους και ήταν απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ ταυτόχρονα οι εκτάσεις αυτές διαγράφονταν από τη δήλωση σε σύντομο χρόνο.

Δήλωναν κοινούς φερόμενους ως εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.

Στις ψευδείς αιτήσεις τους δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν στους αιτούμενους, αλλά στο αρχηγικό ή βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Δήλωναν κατεχόμενο ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να είναι πραγματικά κατεχόμενο, είτε στο σύνολό του, είτε εν μέρει.

Μάλιστα, για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις διωκτικές Αρχές, εκμεταλλεύτηκαν την εξειδικευμένη γνώση μελών τους, τα κενά της διαδικασίας και τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα του αγροτικού τομέα.

Μέλη της ομάδας ήταν εργαζόμενοι σε 4 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, συμβάλλοντας στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των σχετικών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), η οποίες υπολογίζονται σε 143 για τα έτη 2019-2025, ενώ παράλληλα υπήρχαν άτομα με γνώσεις λογιστικής, τα οποία διευκόλυναν της δράσης της εγκληματικής ομάδας.

Περαιτέρω, από την ανάλυση που διενήργησε η ανωτέρω Υπηρεσία εντοπίστηκαν -11- τραπεζικοί λογαριασμοί, των οποίων οι δικαιούχοι ήταν πρόσωπα διαφορετικά από τα φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν αιτήσεις για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης, μεταξύ των οποίων και ο αποβιώσας. Αξιοσημείωτο είναι ότι, ο τραπεζικός λογαριασμός του εν λόγω αποβιώσαντος εμφάνισε χρηματική δραστηριότητα (πιστώσεις και αναλήψεις) ακόμη και μετά τον θάνατο του δικαιούχου.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), λογιστικό γραφείο, και οχήματα, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: 35.750,00 ευρώ, μία ράβδος χρυσού,19 χρυσές λίρες, 3 χρυσές αλυσίδες, πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων, πλήθος τραπεζικών καρτών, 14 κινητά τηλέφωνα, 2 φορητοί Η/Υ, μία φορητή ταμπλέτα, μία εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης (usb).

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

