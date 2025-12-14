Σε ρυθμούς εορταστικού ωραρίου η αγορά – Ανοικτά σήμερα τα καταστήματα – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων κινείται πλέον η αγορά, καθώς από τα μέσα της εβδομάδας ισχύει το εορταστικό ωράριο, με τα καταστήματα να ανεβάζουν ρολά και τις τρεις Κυριακές πριν την Πρωτοχρονιά, δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερες ημέρες και ώρες για να ολοκληρώσουν τις αγορές τους.

Σήμερα, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου, τα εμπορικά θα είναι ανοιχτά, περίπου, από τις 11:00 π.μ. έως τις 16:00. Ωστόσο μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με το κατάστημα (πολυκαταστήματα ή αλυσίδες καταστημάτων μπορεί να είναι ανοικτά και μέχρι τις 20:00).

Οι έμποροι ποντάρουν ότι το διευρυμένο ωράριο θα λειτουργήσει ως “ανάσα” για τον τζίρο της περιόδου, η οποία φέτος φαίνεται να συνοδεύεται από μια πρώτη, δειλή μεταστροφή του κλίματος. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα EY Future Consumer Index Ελλάδα 2025, το κλίμα δείχνει να αλλάζει, έστω και δειλά.

«Δειλά σημάδια ανάκαμψης της αισιοδοξίας»

Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Θάνος Μαύρος, εταίρος της EY Ελλάδος και επικεφαλής του Τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων και Λιανεμπορίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, «μετά από πέντε χρόνια έντονης οικονομικής αβεβαιότητας, βλέπουμε τα πρώτα δειλά σημάδια ανάκαμψης της αισιοδοξίας και εκτόνωσης της πίεσης στην κατανάλωση».

Η έρευνα δείχνει ότι εφέτος περισσότεροι καταναλωτές πιστεύουν ότι η οικονομική τους κατάσταση θα βελτιωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ το ποσοστό εκείνων που σκοπεύουν να περιορίσουν τα χριστουγεννιάτικα έξοδα πέφτει εντυπωσιακά σε σχέση με πέρσι. Αντιθέτως, αυξάνεται — από 4% σε 13% — το μερίδιο όσων σχεδιάζουν να ξοδέψουν περισσότερα, με τη νεότερη γενιά να οδηγεί την τάση.

Παρά την καλύτερη διάθεση, η εμπιστοσύνη είναι ο μεγάλος “πονοκέφαλος” της αγοράς. «Οι καταναλωτές αναζητούν διαφάνεια και ξεκάθαρες πρακτικές. Θέλουν να ξέρουν τι αγοράζουν, πώς παράγεται και αν η τιμή είναι πραγματικά αυτή που πρέπει», τονίζει ο κ. Μαύρος, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες στάσεις είναι εμφανείς ειδικά σε περιόδους προσφορών.

Συγκεκριμένα ο κ. Μαύρος δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Μετά από πέντε χρόνια έντονης οικονομικής αβεβαιότητας των νοικοκυριών, η εφετινή έρευνα, EY Future Consumer Index Ελλάδα 2025, για τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, καταγράφει τα πρώτα δειλά σημάδια ανάκαμψης της αισιοδοξίας, υποχώρησης των ανησυχιών και εκτόνωσης της πίεσης στην κατανάλωση.

Το αυξημένο κόστος ζωής και τα προσωπικά μας οικονομικά, εξακολουθούν να μάς απασχολούν έντονα (64% και 56%, αντίστοιχα). Ωστόσο, για πρώτη φορά φέτος, το ποσοστό των καταναλωτών που εκτιμούν ότι η οικονομική τους κατάσταση θα βελτιωθεί κατά το επόμενο δωδεκάμηνο (27%, από 22% πέρσι) ξεπερνά το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι θα χειροτερέψει (25%, από 29%).

Αυτή η αλλαγή του κλίματος αποτυπώνεται, πιο αχνά, και στη διάθεση των καταναλωτών να ξοδέψουν κατά την εορταστική περίοδο. Ενώ πέρσι πάνω από ένας στους τρεις (36%), δήλωνε ότι σκοπεύει να ξοδέψει λιγότερα για τις αγορές του, φέτος αυτοί είναι λιγότεροι από έναν στους τέσσερις (24%). Αντίθετα, 13%, από μόλις 4% πέρσι, σχεδιάζουν να δαπανήσουν περισσότερα, ποσοστό που φτάνει στο 26% για τους νέους 18-29 ετών. Αυτά τα Χριστούγεννα, φαίνεται ότι οι Έλληνες καταναλωτές θα ξοδέψουν, κυρίως, σε τρόφιμα και ποτά (61%), και ρούχα και αξεσουάρ (58%), ενώ χαμηλότερη προτεραιότητα (35%) φαίνεται να αποτελούν οι εμπειρίες, όπως φαγητό έξω, συναυλίες, αλλά και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς. Πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες (53%), ιδιαίτερα από τις μεγαλύτερες ηλικίες, δήλωσαν ότι σκοπεύουν να περάσουν τις γιορτές στο σπίτι με την οικογένεια ή με φίλους, ενώ 41% ανέφεραν ότι θα αγοράσουν δώρα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Για να εμπεδωθεί και να τονωθεί αυτή η συγκρατημένη αισιοδοξία των καταναλωτών, και να επανέλθει η αγορά σε σταθερό ρυθμό ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις πρέπει να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη. Η ανάγκη αυτή, διατρέχει όλα τα ευρήματα της έρευνάς μας. Οι καταναλωτές αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των προϊόντων, τις συνθήκες παραγωγής τους, και τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που χρησιμοποιούνται. Ένα μειοψηφικό, αλλά αθροιστικά σημαντικό, ποσοστό των καταναλωτών δηλώνουν, επίσης, ότι επιλέγουν το προϊόν που αγοράζουν με βάση κριτήρια, όπως οι αξίες της επιχείρησης, ο βιώσιμος ή ηθικός τρόπος παραγωγής ή καλλιέργειας και η βιώσιμη συσκευασία, ενώ σχεδόν ένας στους δέκα, αναφέρει ότι θα άλλαζε προϊόν που αγοράζει, επειδή η μάρκα που προτιμά δε συμβαδίζει, πλέον, με τις αξίες του. Ειδικότερα, οι καταναλωτές της Gen Z, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι, και αποδίδουν μεγάλη σημασία στην ευθυγράμμιση των αξιών της μάρκας που αγοράζουν με τον δικό τους αξιακό κώδικα. Βλέπουμε, την ίδια ώρα, ότι οκτώ στους δέκα (79%) αντιλαμβάνονται την πρακτική της πώλησης μικρότερων συσκευασιών στην ίδια ή υψηλότερη τιμή, χωρίς σαφή ενημέρωση – το φαινόμενο του shrinkflation. Οι καταναλωτές φαίνεται, επίσης, να έχουν πιο περιορισμένη εμπιστοσύνη σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που αφορούν ευαίσθητα και προσωπικά δεδομένα, ιδιαίτερα οικονομικής φύσης. Τέλος, ειδικότερα κατά την περίοδο των μεγάλων εκπτωτικών γεγονότων, όπως η Black Friday και η Cyber Monday, οι καταναλωτές είναι επιφυλακτικοί σχετικά με το αν οι εκπτώσεις ή προσφορές που παρουσιάζονται είναι πραγματικές (45%).

Πρέπει, λοιπόν, οι επιχειρήσεις να βάλουν την εμπιστοσύνη στο επίκεντρο της στρατηγικής τους. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με συνέπεια, διαφάνεια και πραγματικό σεβασμό στον πελάτη. Με υπεύθυνες πρακτικές τιμολόγησης, με ειλικρινή επικοινωνία και με υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση. Χτίζεται, επίσης, μέσα από επενδύσεις στην τεχνολογία και την ασφάλεια δεδομένων και, φυσικά, ενισχύεται από τη σταθερή παροχή αξίας – οικονομικής, λειτουργικής και συναισθηματικής.

Εορταστικό ωράριο

Αθήνα και Πειραιάς

Καθημερινές: 09:00 – 21:00

Σάββατα: 09:00 – 16:00

Κυριακές 14, 21, 28 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

24 και 31 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Θεσσαλονίκη

Καθημερινές: 10:00 – 21:00

Σάββατα: 10:00 – 18:00

Κυριακές: 11:00 – 18:00

Παραμονές: 10:00 – 18:00

Σημειώνεται ότι το ωράριο είναι προτεινόμενο και προαιρετικό και κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει εντός του νόμιμου πλαισίου (καθημερινές έως 21:00, Κυριακές 11:00-20:00).

Στις 25, 26 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου τα καταστήματα θα είναι κλειστά.

