ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 12:28
ELBISCO: Δεν επηρεάζεται η λειτουργία της εταιρείας από πρόσφατη εξέλιξη στη δικαστική διαδικασία

Διευκρινίσεις σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα και τη δικαστική εξέλιξη που αφορά εκκρεμή υπόθεσή της παρέχει η ELBISCO, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και δεν επηρεάζει τη λειτουργία ή τη στρατηγική της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας αφορά ένα επιμέρους και περιορισμένης σημασίας σκέλος της αναιρετικής διαδικασίας και συγκεκριμένα έναν μόνο από τους λόγους αναίρεσης που έχει καταθέσει.

Η ELBISCO επισημαίνει ότι η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί δικαστικά, καθώς εκκρεμεί η εξέταση και άλλων λόγων αναίρεσης, τους οποίους χαρακτηρίζει ουσιαστικότερους για τη συνολική αξιολόγηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για ένα ενδιάμεσο στάδιο σε μια σύνθετη και πολυετή δικαστική διαδικασία, γεγονός που – όπως σημειώνει – δεν μεταβάλλει τη συνολική εικόνα της υπόθεσης.

Παράλληλα, η εταιρεία τονίζει ότι συνεχίζει απρόσκοπτα την επιχειρησιακή της δραστηριότητα, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε επίπτωση στη λειτουργία, την παραγωγική διαδικασία ή τις σχέσεις της με εργαζομένους, συνεργάτες και πελάτες.

Η ELBISCO αναφέρει ακόμη ότι παραμένει προσηλωμένη στον επιχειρηματικό της σχεδιασμό, συνεχίζοντας την παραγωγική της δραστηριότητα και τη διάθεση των προϊόντων της στην αγορά.

Τέλος, η εταιρεία δηλώνει ότι αντιμετωπίζει τη διαδικασία με θεσμικό τρόπο, εκφράζοντας σεβασμό προς τη Δικαιοσύνη και εμπιστοσύνη στην ορθή απονομή της από τον Άρειο Πάγο.

