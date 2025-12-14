search
14.12.2025 13:22

Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαριές οι κατηγορίες σε βάρος των 15 συλληφθέντων – Έμειναν 5 ώρες στα γραφεία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

14.12.2025 13:22
opekepe_eisaggelia1

Επτά κακουργήματα περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας σε βάρος των 15 εμπλεκομένων στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση από την Κρήτη, που επί σειρά ετών λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι εμπλεκόμενοι -που το πρωί οδηγήθηκαν, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα γραφεία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, όπου παρέμειναν για πέντε ώρες- εμφανίστηκαν στη συνέχεια ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμίες για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της αξιόποινης υποστήριξης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετικής με τις επιχορηγήσεις από κοινού, της άμεσης συνέργειας στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, για απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, καθώς και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να καρπώνονταν ευρωπαϊκές ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν, από το 2019 έως το 2025.

«Θα αποδομηθεί το κατηγορητήριο» δηλώνουν συνήγοροι υπεράσπισης τους

Τη βεβαιότητά της ότι θα αποδομηθούν οι κατηγορίες και πως πρόκειται για οικονομικό έγκλημα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση, εξέφρασε στη διάρκεια των δηλώσεών της, η συνήγορος υπεράσπισης του 47χρονου συλληφθέντα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος εμφανίζεται να είχε αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση. Η κ. Αλεξάνδρα Σπανάκη δήλωσε ότι ο εντολέας της δεν αποδέχεται τις κατηγορίες ενώ συμπλήρωσε πως το κατηγορητήριο «θα αποδομηθεί».

«Με ξενίζει δικονομικά το γεγονός ότι η δημιουργία μιας δικογραφίας στη βάση εγκληματικής οργάνωσης -υποτίθεται με διαρκή δράση και υποδομή- εκφεύγει πάρα πολύ από την αντιμετώπιση που ο Νόμος απαιτεί, προκειμένου να αποδοθεί μια τέτοια πράξη. Δεν αντιλαμβάνομαι τις σκοπιμότητες» είπε η κ. Σπανάκη η οποία τόνισε ότι «ένα τέτοιο κατηγορητήριο οπωσδήποτε θα αποδομηθεί» και πρόσθεσε ότι με τον τρόπο αυτό «οι κατηγορούμενοι στερούνται θεμελιώδη υπερασπιστικά δικαιώματα και δικονομικές εγγυήσεις».

Καταλήγοντας η συνήγορος του 47χρονου επισήμανε: «Η εγκληματική οργάνωση έχει συγκεκριμένη νομική υπόσταση. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε δικογραφίες με τόση ευκολία» και πως «πρόκειται για οικονομικό έγκλημα και αυτό είναι σαφές».

Από την πλευρά του ο συνήγορος υπεράσπισης του 43χρονου λογιστή και της δικηγόρου συζύγου του ανέφερε ότι η μοναδική εμπλοκή των δύο εντολέων του φέρεται να είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός τον οποίο χειριζόταν αποκλειστικά και μόνο ο λογιστής, και στον οποίο φέρεται να έχει κατατεθεί χρηματικό ποσό, που αξιολογήθηκε ως ύποπτο.

Ο Φραγκίσκος Λαμπρινός είπε χαρακτηριστικά ότι για το ποσό αυτό ο κατηγορούμενος θα δώσει πλήρεις και αναλυτικές εξηγήσεις, ενώ αναφέρθηκε και στη σύλληψη της 43χρονης δικηγόρου εξηγώντας πως πρόκειται για μητέρα και πως κατά τη γνώμη του «είναι εξαιρετικά σκληρό και άδικο μία γυναίκα, μια μητέρα και δικηγόρος, να συλλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο και να εμφανίζεται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, με μοναδικό κριτήριο το ότι είναι συνδικαιούχος στον συγκεκριμένο λογαριασμό και χωρίς οποιοδήποτε άλλο συνοδό στοιχείο». Επιπρόσθετα ο κ. Λαμπρινός απηύθυνε έκκληση να μη γίνεται χρήση των ονομάτων και των φωτογραφιών των εντολέων του.

«Να σεβαστούμε τα προσωπικά δεδομένα και το τεκμήριο της αθωότητας αυτών των ανθρώπων. Είναι άνθρωποι που μπορεί να αποδειχθούν αθώοι και από τη δημοσίευση των ονομάτων και των φωτογραφιών τους να έχουν ήδη καταστραφεί κοινωνικά, ηθικά και επαγγελματικά» κατέληξε ο κ. Λαμπρινός.

Συνήγορος της 32χρονης κατηγορούμενης εργαζόμενης στην Ένωση Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης, σε δηλώσεις του επισήμανε πως «η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο» και πως η βεβαιότητά του αφορά στο ότι «η υπόθεση είναι σίγουρο ότι δεν θα εισαχθεί στο ακροατήριο με τις κατηγορίες που βαρύνουν την εντολέα του αυτή τη στιγμή και με το κατηγορητήριο που υπάρχει στη δικογραφία». Μάλιστα ο Μιχάλης Βιδάκης συμπλήρωσε πως η εντολέας του αρνείται τα πάντα, καταλήγοντας πως «όλοι πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας».

