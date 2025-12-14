Αγρότες σε Μητσοτάκη: «Με ευθύνη της κυβέρνησης είναι κλειστοί οι δρόμοι – Η κοινωνία είναι μαζί μας, είμαστε κι εμείς μέρος της»

«Με ευθύνη της κυβέρνησης είναι κλειστοί οι δρόμοι» απαντούν οι αγρότες και μέλη της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων που εκπροσωπούν όλο τον πρωτογενή τομέα της χώρας στον πρωθυπουργό.

Σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη, πως «δεν γίνεται διάλογος με τελεσίγραφα», επισημαίνουν -μέσω του ΤhessPost.gr– πως διάλογος θα υπάρξει μόνο όταν δοθούν απαντήσεις στη λίστα με τα ήδη γνωστά αιτήματά τους, που μέχρι το μεσημέρι θα έχουν αποστείλει στον πρωθυπουργό.

Τονίζουν, ακόμη, πως οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα είναι και οι ίδιοι μέλη αυτής της κοινωνίας, γι’ αυτό και εδώ και δύο εβδομάδες βρίσκονται στους δρόμους, μαχόμενοι για την επιβίωσή τους.

Ανεστίδης: «Η απόφαση πάρθηκε από 57 μπλόκα από όλη τη χώρα, όχι από το μπλόκο της Νίκαιας»

Ο Κώστας Ανεστίδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μαλγάρων και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων τονίζει πως η απόφαση πάρθηκε από όλους τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα της χώρας, κι όχι από το μπλόκο της Νίκαιας, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

«Ήταν 57 μπλόκα εκεί από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, όλοι όσοι είμαστε στον δρόμο, δεύτερον, δεν στείλαμε τελεσίγραφο, στείλαμε τα αιτήματα μας να τα μελετήσει, και του δίνουμε το χρονικό περιθώριο, για να δει τι πρέπει να κάνει. Δε λέει ότι θέλει και έχει σκοπό να λύσει προβλήματά μας, αλλά να κάνει διάλογο. Εμείς δε θέλουμε να κάνουμε διάλογο για να περνάμε την ώρα μας, θέλουμε λύσεις. Κι εμείς είμαστε κομμάτι της κοινωνίας, που φωνάζουμε όλα τα χρόνια, ειδικά τελευταία πενταετία φωνάζαμε ακόμη περισσότερο, για το που πάνε οι επιδοτήσεις και η κυβέρνηση ‘’κώφευε’’», υπογραμμίζει.

Τζέλλας: «Η πολιτική της κυβέρνησης κλείνει τις επιχειρήσεις»

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας και μέλος της γραμματείας της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, Κώστας Τζέλλας, υπογραμμίζει ότι οι ανοιχτοί δρόμοι δεν σημαίνουν και… επιβίωση της τοπικής οικονομίας στην περιφέρεια που συρρικνώνεται μέρα με τη μέρα.

«Η κοινωνία όλη είναι δίπλα μας, μας συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα που κάνουμε και νομίζω ότι είναι και αγώνας όλης της κοινωνίας. Το εισπράττουμε καθημερινά, δε δημιουργούμε κανένα πρόβλημα και όσον αφορά και τις τοπικές οικονομίες, η πολιτική που ακολουθεί και αυτή η κυβέρνηση ουσιαστικά τις κάνει να κλείνουν τα μαγαζιά, να μη δουλεύουν και να μην έχει χρήματα ο κόσμος. Υπάρχει φτώχεια κι αυτό φαίνεται σε όλη την επαρχία», τονίζει.

»Εμείς δεν είμαστε πρόθυμοι να πάμε σε έναν διάλογο όπως οι Κρήτες που δεν πήραν καμία απάντηση. Σήμερα το αργότερο μέχρι το μεσημέρι θα έχει τα αιτήματά μας, μπορεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις και απαντήσεις ώστε να γυρίσουμε κι εμείς στα σπίτια μας να κάνουμε γιορτές. Η ευθύνη είναι δική του και σε προσχηματικό διάλογο εμείς δεν πρόκειται να πάμε ποτέ», διαμηνύει.

«Φτιάξανε τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήθεν για να μην κλέβουν χρήματα»

Αναφορικά με την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ για την «εξυγίανσή» του, ο κ. Τζέλλας τονίζει ότι «φτιάξανε τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να μην κλέβουν χρήματα, αλλά όπως φαίνεται, όπου και να τον πάνε, όπως και να τον πούνε, πάντα θα βρίσκουν τρόπο. Σχολίασε δε, ότι η κυβέρνηση «όπου θέλει δίνει κι όπου δε θέλει, δε δίνει», κάνοντας αναφορά στο αφορολόγητο πετρέλαιο για τους εφοπλιστές. «Εμείς αυτά που διεκδικούμε είναι αιτήματα επιβίωσης και ύπαρξης του αγροτοκτηντοροφικού κόσμου και της υπαίθρου, δε θελουμε να εφαρμόσει αυτή τη πολιτική που οδηγεί στο να γίνουν καινούρια τσιφλίκια», είπε.

Αλειφτήρας: «Δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό»

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της Συντονιστικής της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων δήλωσε «να θυμίσω στον κ. Μητσοτάκη ότι εχθές έγινε πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων και η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα από 57 μπλόκα που αυτή τη στιγμή διεκδικούν την επιβίωσή τους, δεν πάρθηκε από το μπλόκο της Νίκαιας».

»Δεύτερον, είναι ακατανόητο και δεν έχει λογική όταν ο κ. Μητσοτάκης πριν 7 χρόνια έλεγε ότι ο πρωτογενής τομέας θα είναι η μηχανή, η ραχοκοκκαλιά της ανάπτυξης αυτού του τόπου να προχωράει σήμερα σε τέτοιες δηλώσεις οι οποίες δεν έχουνε καμία βάση, και οι πολιτικές αποφάσεις που παίρνει δεν έχουν κανένα αισιόδοξο μήνυμα για τον πρωτογενή τομέα.

Τρίτον, γνωρίζει πάρα πολύ καλά, εδώ και 15 μέρες για ποιον λόγο είμαστε στον δρόμο. Εάν δεν γνωρίζει και περιμένει σήμερα τα αιτήματά μας να του τα στείλουμε, λυπάμαι αλλά όταν δεν ξέρει τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, δεν μπορεί να είναι πρωθυπουργός αυτής της χώρας.

Τέταρτον, ο διάλογος για να γίνει απαιτεί δύο μέρη, αυτή τη στιγμή οι αγρότες ομόφωνα έχουν πει όχι στον διάλογο, γιατί είναι προσχηματικός, είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα του κ. Μητσοτάκη ο οποίος αφού δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, προσπάθησε να βάλει εισαγγελείς απέναντί μας για δικογραφίες, δε θα πάμε αν δε δώσει λύσεις. Θα πάμε σε διάλογο με κλειστούς δρόμους, είναι ένας αγώνας που δίνουμε για όλη την κοινωνία».

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Παρολίγο τραγωδία σε διάβαση τρένου – 53χρονος οδηγός ΚΤΕΛ συνελήφθη αφού αγνόησε κατεβασμένες μπάρες

«Χειρόφρενο» τραβούν οι αυτοκινητιστές από τις 21 Δεκεμβρίου – Ζητούν συνάντηση με την κυβέρνηση

«Πατέρα έλα, δεν είμαι καλά» – «Θρίλερ» με τον 33χρονο γιατρό που εξαφανίστηκε στο Ηράκλειο (Video)