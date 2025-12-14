Τα αιτήματά τους στέλνουν σήμερα οι αγρότες μετά το «μπλόκο» στο Μαξίμου – «Αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μη προσέλευση σε διάλογο», διαμηνύει ο Τσιάρας

Τη λίστα των αιτημάτων τους αναμένεται να ανακοινώσουν και επίσημα σήμερα οι αγρότες, οι οποίοι το Σάββατο ξεκαθάρισαν πως δεν προτίθενται να προσέλθουν στο Μαξίμου, απορρίπτοντας την πρόσκληση του πρωθυπουργού.

Σήμερα αναμένεται και η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του στο Facebook, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να δίνει από το βήμα της Βουλής το στίγμα.

Τι ζητούν οι αγρότες

Στον πυρήνα των διεκδικήσεων βρίσκονται το υψηλό κόστος παραγωγής, οι καθυστερήσεις στις ενισχύσεις και τα διαχρονικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Μεταξύ άλλων, ζητούν:

• Παραγραφή διώξεων από τη Βουλή

• Καταβολή των χρωστούμενων χρημάτων

• Κατώτερες εγγυημένες τιμές

• Ρεύμα στα 7 λεπτά

• Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα

• Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

• Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

• Να δοθούν τα ονόματα ατη δημοσιότητα

• Να ιδρυθεί ειδικό παράρτημα για αλιείς και για μελισσοκόμους

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρό ζήτημα λόγω της ευλογιάς των προβάτων, καταθέτοντας τα παρακάτω αιτήματα για την αντιμετώπιση της κατάστασης:

• Εμβολιασμός

• Πλήρη αποζημίωση

• Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος

• Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών

Οι παραγωγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα ακόμη και τις ημέρες των εορτών, προειδοποιώντας για νέες, πιο δυναμικές ενέργειες αν δεν υπάρξει ανταπόκριση.

«Μέχρι να τοποθετηθεί η κυβέρνηση επί των ζητημάτων αυτών, δεν πρόκειται να αποχωρήσουμε από τα μπλόκα», υπογραμμίζουν οι αγρότες, σύμφωνα με το onlarissa.gr, προειδοποιώντας ότι ο σχεδιασμός τους περιλαμβάνει και το ενδεχόμενο κλεισίματος των παρακαμπτήριων οδών.

«Χρειάζεται διάλογος»

Μιλώντας στο MEGA ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τόνισε πως προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται διάλογος.

«Εδώ και αρκετό καιρό καταγράφουμε διαδηλώσεις των αγροτών, με κορύφωση τα μπλόκα. Μιλάμε για μία δύσκολη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε πει, όμως, πως όταν υπάρχει πρόβλημα πρέπει να κάτσουμε και να το λύσουμε. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανέλαβε την πρωτοβουλία και ζήτησε από τους αγρότες να ορίσουν αντιπροσωπεία και να προσέλθουν στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου και να λύσουμε τα προβλήματα», είπε.

Ένα από τα αιτήματα που έχουν θέσει οι αγρότες αφορά το πετρέλαιο.

«Έχουμε επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης με νομοθετική ρύθμιση. Σε αυτή την εφαρμογή είδαμε ότι υπήρχαν δυσρυθμίες. Η μία αφορούσε ότι κάποια τιμολόγια δεν ανέβαιναν σωστά στις πλατφόρμες που θέλει η ΑΑΔΕ προκειμένου να γίνεται η καταγραφή και να επιστρέφεται σωστά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης», δήλωσε ο κς Τσιάρας.

«Έχει γίνει ένας υπολογισμός των ποσοτήτων πετρελαίου που χρειάζεται ανά καλλιέργεια. Εκεί υπάρχουν κάποια λάθη. Υπάρχουν καλλιέργειες που χρειάζονται λιγότερο πετρέλαιο και άλλες που χρειάζονται περισσότερο. Θα δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης των τιμολογίων που δεν ανέβηκαν με τον σωστό τρόπο και οι αγρότες θα πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται», πρόσθεσε.

Επιπλέον, σχολίασε πως η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μία σκληρή μεταρρύθμιση.

«Θα επιμείνω στην ανοιχτή πρόσκληση του διαλόγου. Αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε, η ίδια η προσπάθεια των αγροτών αδικείται, διότι υπάρχουν αιτήματα που πρέπει να μπουν στο τραπέζι της συζήτησης και αυτά θα αδικηθούν. Οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο», είπε.

Τέλος, αναφερόμενος στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο Κώστας Τσιάρας τόνισε πως χρειάζεται στενή συνεργασία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των κτηνοτρόφων ώστε να κλείσει ο κύκλος της ζωονόσου.

