search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 12:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.12.2025 09:09

Τα αιτήματά τους στέλνουν σήμερα οι αγρότες μετά το «μπλόκο» στο Μαξίμου – «Αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μη προσέλευση σε διάλογο», διαμηνύει ο Τσιάρας

14.12.2025 09:09
agrotes 77- new

Τη λίστα των αιτημάτων τους αναμένεται να ανακοινώσουν και επίσημα σήμερα οι αγρότες, οι οποίοι το Σάββατο ξεκαθάρισαν πως δεν προτίθενται να προσέλθουν στο Μαξίμου, απορρίπτοντας την πρόσκληση του πρωθυπουργού.

Σήμερα αναμένεται και η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του στο Facebook, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να δίνει από το βήμα της Βουλής το στίγμα.

Τι ζητούν οι αγρότες

Στον πυρήνα των διεκδικήσεων βρίσκονται το υψηλό κόστος παραγωγής, οι καθυστερήσεις στις ενισχύσεις και τα διαχρονικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Μεταξύ άλλων, ζητούν:

  • • Παραγραφή διώξεων από τη Βουλή
  • • Καταβολή των χρωστούμενων χρημάτων
  • • Κατώτερες εγγυημένες τιμές
  • • Ρεύμα στα 7 λεπτά
  • • Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα
  • • Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • • Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.
  • • Να δοθούν τα ονόματα ατη δημοσιότητα
  • • Να ιδρυθεί ειδικό παράρτημα για αλιείς και για μελισσοκόμους

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρό ζήτημα λόγω της ευλογιάς των προβάτων, καταθέτοντας τα παρακάτω αιτήματα για την αντιμετώπιση της κατάστασης:

  • • Εμβολιασμός
  • • Πλήρη αποζημίωση
  • • Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος
  • • Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών

Οι παραγωγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα ακόμη και τις ημέρες των εορτών, προειδοποιώντας για νέες, πιο δυναμικές ενέργειες αν δεν υπάρξει ανταπόκριση.

«Μέχρι να τοποθετηθεί η κυβέρνηση επί των ζητημάτων αυτών, δεν πρόκειται να αποχωρήσουμε από τα μπλόκα», υπογραμμίζουν οι αγρότες, σύμφωνα με το onlarissa.gr, προειδοποιώντας ότι ο σχεδιασμός τους περιλαμβάνει και το ενδεχόμενο κλεισίματος των παρακαμπτήριων οδών.

«Χρειάζεται διάλογος»

Μιλώντας στο MEGA ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τόνισε πως προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται διάλογος.

«Εδώ και αρκετό καιρό καταγράφουμε διαδηλώσεις των αγροτών, με κορύφωση τα μπλόκα. Μιλάμε για μία δύσκολη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε πει, όμως, πως όταν υπάρχει πρόβλημα πρέπει να κάτσουμε και να το λύσουμε. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανέλαβε την πρωτοβουλία και ζήτησε από τους αγρότες να ορίσουν αντιπροσωπεία και να προσέλθουν στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου και να λύσουμε τα προβλήματα», είπε.

Ένα από τα αιτήματα που έχουν θέσει οι αγρότες αφορά το πετρέλαιο.

«Έχουμε επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης με νομοθετική ρύθμιση. Σε αυτή την εφαρμογή είδαμε ότι υπήρχαν δυσρυθμίες. Η μία αφορούσε ότι κάποια τιμολόγια δεν ανέβαιναν σωστά στις πλατφόρμες που θέλει η ΑΑΔΕ προκειμένου να γίνεται η καταγραφή και να επιστρέφεται σωστά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης», δήλωσε ο κς Τσιάρας.

«Έχει γίνει ένας υπολογισμός των ποσοτήτων πετρελαίου που χρειάζεται ανά καλλιέργεια. Εκεί υπάρχουν κάποια λάθη. Υπάρχουν καλλιέργειες που χρειάζονται λιγότερο πετρέλαιο και άλλες που χρειάζονται περισσότερο. Θα δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης των τιμολογίων που δεν ανέβηκαν με τον σωστό τρόπο και οι αγρότες θα πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται», πρόσθεσε.

Επιπλέον, σχολίασε πως η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μία σκληρή μεταρρύθμιση.

«Θα επιμείνω στην ανοιχτή πρόσκληση του διαλόγου. Αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε, η ίδια η προσπάθεια των αγροτών αδικείται, διότι υπάρχουν αιτήματα που πρέπει να μπουν στο τραπέζι της συζήτησης και αυτά θα αδικηθούν. Οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο», είπε.

Τέλος, αναφερόμενος στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο Κώστας Τσιάρας τόνισε πως χρειάζεται στενή συνεργασία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των κτηνοτρόφων ώστε να κλείσει ο κύκλος της ζωονόσου.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Κυριακή με τοπικές βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες

Πειραιάς: 20χρονος οδηγός ξυλοκόπησε 47χρονο διανομέα για την προτεραιότητα

Τροχαίο δυστύχημα στον Κολωνό: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με Ι.Χ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peskov
ΚΟΣΜΟΣ

Πεσκόφ: Ανοησίες από πλευράς του Ρούτε το σενάριο πολέμου με το ΝΑΤΟ

tsiaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας σε αγρότες: Εκμεταλλευτείτε τη μοναδική ευκαιρία να θέσετε τα προβλήματά σας στην κυβέρνηση

taylor-swift-new
LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Έδωσε μπόνους $197 εκατ. στους συνεργάτες της – Ξέσπασαν σε κλάματα (Video)

erithra_thalassa
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ερευνητική αποστολή αποκαλύπτει το παρελθόν της Ερυθράς Θάλασσας

agrotes-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες σε Μητσοτάκη: «Με ευθύνη της κυβέρνησης είναι κλειστοί οι δρόμοι – Η κοινωνία είναι μαζί μας, είμαστε κι εμείς μέρος της»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

la-scacciata-974241 (1)
CUCINA POVERA

Scacciata, το φτωχικό γεμιστό ψωμί των αγροτών της Σικελίας

moutsinas
LIFESTYLE

Νίκος Μουτσινάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση - Δεν χρειαζόμουν όλα τα χρήματα που έπαιρνα από αυτή»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 12:55
peskov
ΚΟΣΜΟΣ

Πεσκόφ: Ανοησίες από πλευράς του Ρούτε το σενάριο πολέμου με το ΝΑΤΟ

tsiaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας σε αγρότες: Εκμεταλλευτείτε τη μοναδική ευκαιρία να θέσετε τα προβλήματά σας στην κυβέρνηση

taylor-swift-new
LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Έδωσε μπόνους $197 εκατ. στους συνεργάτες της – Ξέσπασαν σε κλάματα (Video)

1 / 3