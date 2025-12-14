Λάρισα: Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από άγριο ξυλοδαρμό

Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε νεαρός άνδρας που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στο κέντρο της Λάρισας.

Το αιματηρό περιστατικό σύμφωνα με το Onlarissa, εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ γύρω στις 11 μ.μ. στο κέντρο της Λάρισας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Βησσαρίωνα.

Όπως έγινε γνωστό ο νεαρός ξυλοκοπήθηκε σε καβγά που έγινε κάτω από άγνωστες ως στιγμής συνθήκες.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας που έσπευσε στο σημείο, ενώ ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία στο εφημερεύον χθες Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Οι αρχές αναζητούν τους δράστες της επίθεσης καθώς και τα κινητρα αυτής.

