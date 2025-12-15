Λαϊκές αγορές: Πότε και γιατί μπορεί να δούμε ελλείψεις στα αγροτικά προϊόντα

Ο Δημήτρης Μουλιάτος, Πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Πωλητών Β’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών, μίλησε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Πρωινή Αφετηρία» στα Παραπολιτικά 90,1. Σύμφωνα με τον κ. Μουλιάτο, δεν υπάρχουν άμεσες ελλείψεις προϊόντων προς το παρόν, καθώς «βρισκόμαστε σε μεταβατική καλλιεργητική περίοδο».

Τα φρούτα καλύπτονται από αποθέματα ψυγείων και τα κηπευτικά προέρχονται κυρίως από θερμοκήπια, όπως αυτά της Κρήτης.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι σε περίπτωση μακροχρόνιων κινητοποιήσεων μέσα στην καλλιεργητική περίοδο «μπορεί να προκύψουν προβλήματα».

Ο κ. Μουλιάτος δήλωσε ξεκάθαρα την υποστήριξή του στους αγρότες, χαρακτηρίζοντάς τους βασικό πυλώνα της οικονομίας και της διατροφικής αλυσίδας και τόνισε την ανάγκη για δίκαιες αποζημιώσεις και αυστηρούς ελέγχους, ώστε να μην καρπώνονται επιδοτήσεις όσοι δεν είναι πραγματικοί παραγωγοί.

Παράλληλα, κατήγγειλε την έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και κινήτρων από το κράτος για την πρωτογενή παραγωγή.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Πωλητών Β’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών εξήγησε τη διαδρομή του προϊόντος από το χωράφι μέχρι τον καταναλωτή, υπογραμμίζοντας ότι η διαφορά τιμής δεν αποτελεί καθαρό κέρδος των μεσαζόντων, αλλά οφείλεται σε έξοδα ενέργειας, μεταφορών, εργατικά και ενοίκια.

«Ο παραγωγός συχνά αμείβεται δυσανάλογα χαμηλά σε σχέση με τον κόπο και το ρίσκο που αναλαμβάνει».

Ο Δημήτρης Μουλιάτος απορρίπτει τον όρο «μεσάζοντες», χαρακτηρίζοντάς τους αναγκαίους συνεργάτες, χωρίς τους οποίους το προϊόν δεν μπορεί να φτάσει στον καταναλωτή.

Τονίζει επίσης τον κοινωνικό ρόλο των λαϊκών αγορών, που προσφέρουν ποιότητα, ποικιλία και καλύτερες τιμές, ενώ επισημαίνει την απαξίωση και πίεση που δέχονται τα τελευταία χρόνια.

«Η υποβάθμιση ή εξαφάνισή τους θα οδηγούσε σε μονοπώλια και υψηλότερες τιμές για τον καταναλωτή», τόνισε.

Τέλος, ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συμμετοχής των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών σε κινητοποιήσεις μαζί με αγρότες και μεταφορείς, υπογραμμίζοντας την αλληλεξάρτηση όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μάλιστα, τόνισε την ανάγκη η πολιτεία να συνομιλεί με τους ανθρώπους της αγοράς πριν λάβει αποφάσεις, ώστε να αποφευχθούν αδικίες που τελικά επιβαρύνουν τον καταναλωτή.

Διαβάστε επίσης

Παράταση για δύο ημέρες στις εργασίες του Μετρό – Κλειστοί 3 σταθμοί μετά τις 21:40 το βράδυ

Μαρουσάκης: Βροχές και χιόνια φέρνουν απανωτές κακοκαιρίες τις μέρες των Χριστουγέννων

Ένας τόνος κοκαΐνης σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά της Γαλλίας – Ρυμουκλείται στον Πειραιά, πέντε συλλήψεις