search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 13:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 10:14

Μαρουσάκης: Βροχές και χιόνια φέρνουν απανωτές κακοκαιρίες τις μέρες των Χριστουγέννων

15.12.2025 10:14
vroxi-dromos

Με αρκετό κρύο τις πρωινές και βραδινές ώρες θα συνεχιστεί ο καιρός της εβδομάδας, χωρίς βροχές και έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η θερμοκρασία τα μεσημέρια αυτής της εβδομάδας θα αγγίζει τους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ o καιρός θα αρχίσει να θυμίζει χειμώνα από την Παρασκευή.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης σημειώνει σε ανάρτησή του πως μέχρι την Παρασκευή ο Ωμέγα Εμποδιστής θα κλείσει τον δρόμο σε κακοκαιρίες και βροχές σημειώνοντας πως «μπορεί αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό να υψώνεται σαν ομπρέλα προστασίας από πάνω μας, παρόλα αυτά δε σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι και οι καλύτερες δυνατές». 

«Έτσι λοιπόν από τη Λαμία και βορειότερα το χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο θα κυριαρχεί με τσουχτερό κρύο αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα, συνθήκες παγετού τη νύχτα και το πρωί και τις ομίχλες δύσκολα να διαλύονται» συνεχίζει.

Τονίζει, δε, πως «νοτιότερα παρά το γεγονός ότι η ημέρα μας θα ξεκινάει με αρκετό κρύο, η ηλιακή ακτινοβολία κοντά στο μεσημέρι θα ανεβάζει τη θερμοκρασία στους 16° με 18° βαθμούς Kελσίου».

«Και όλα αυτά μέχρι και την Παρασκευή περίπου, διότι στη συνέχεια το ατμοσφαιρικό βουνό υποχωρεί και ο δρόμος για τις κακοκαιρίες ανοίγει για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα πιθανόν και πιο κάτω με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, που σημαίνει ότι οι βροχές θα κυριαρχούν, ενώ τα χιόνια σε πρώτη προσέγγιση θα κρατηθούν ψηλά στα βουνά μας» σημειώνει.

Διαβάστε επίσης

Έβδομη ημέρα αγωνίας για τον Αλέξη Τσικόπουλο – Οι έρευνες στον Αποκόρωνα και η αγωνία των γονιών του

Αιγάλεω: Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα – Στο νοσοκομείο μία 80χρονη

Καιρός Δευτέρας: Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές στις Σποράδες, Εύβοια και Κρήτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xristoygenniatiki-mousiki
ΜΟΥΣΙΚΗ

Γιατί η χριστουγεννιάτικη μουσική είναι πιο δημοφιλής από ποτέ (και μερικές επιλογές για όσους δεν την αντέχουν)

LAGOS_IOANNIS
ΕΛΛΑΔΑ

Εισαγγελέας στη δίκη της Χρυσής Αυγής: Εγκληματική οργάνωση, κίνητρο των επιθέσεων το φυλετικό μίσος και το ιδεολογικό υπόβαθρο

paris new
ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ακυρώνεται η πρωτοχρονιάτικη συναυλία στα Ηλύσια Πεδία λόγω «πολύ υψηλής τρομοκρατική απειλής»

paparizou-new
LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Πότε επιστρέφει στη σκηνή (Video)

skertsos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή – Προϋπολογισμός: Μετωπική για τους αγρότες – Για grexit μιλάει ο Σκέρτσος, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση από Κουτσούμπα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 13:24
xristoygenniatiki-mousiki
ΜΟΥΣΙΚΗ

Γιατί η χριστουγεννιάτικη μουσική είναι πιο δημοφιλής από ποτέ (και μερικές επιλογές για όσους δεν την αντέχουν)

LAGOS_IOANNIS
ΕΛΛΑΔΑ

Εισαγγελέας στη δίκη της Χρυσής Αυγής: Εγκληματική οργάνωση, κίνητρο των επιθέσεων το φυλετικό μίσος και το ιδεολογικό υπόβαθρο

paris new
ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ακυρώνεται η πρωτοχρονιάτικη συναυλία στα Ηλύσια Πεδία λόγω «πολύ υψηλής τρομοκρατική απειλής»

1 / 3