search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 01:22
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 23:13

Στον «Καραβίτη» ο Κ. Πιερρακάκης με το οικονομικό επιτελείο για το καθιερωμένο τραπέζι μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού (Video)

16.12.2025 23:13
pierrakakis

Στην ιστορική ταβέρνα «Καραβίτης» στο Παγκράτι βρέθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης με το οικονομικό επιτελείο και δημοσιογράφους το βράδυ της Τρίτης, 16/12, για το καθιερωμένο τραπέζι μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Το ετήσιο ραντεβού του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα χαλαρό και ευχάριστο κλίμα.

Ευδιάθετος και χαμογελαστός ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έφτασε στη γνωστή ταβέρνα ευδιάθετος, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση, τους υφυπουργούς Γιώργο Κώτσηρα και Θάνο Πετραλιά και τους στενούς τους συνεργάτες.

​Ο κ. Πιερρακάκης είναι αναμφίβολα το κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς, καθώς δέχεται «βροχή» συγχαρητηρίων από τους δημοσιογράφους και άλλους θαμώνες για την επιτυχία της εκλογής του στο τιμόνι του Eurogroup.

Διαβάστε επίσης:

Ευθείες αιχμές Μητσοτάκη για Τσίπρα και Σαμαρά – Οι «Ιθάκες» της πλατείας και οι «πολιτικοί του καναπέ»

Όταν η Ζωή παρενέβη στην ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή: «Αυτός που στρίβει λαρύγγια τι είναι;»

​Κόντρα Κουτσούμπα – Ζωής: «Αυτή είστε» -«Λέτε ψέματα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alexis_tsipras__eurokinissi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το πάει σε πόλεμο ο Αλέξη Τσίπρας με τους πρώην συντρόφους του

nick-reiner
ΚΟΣΜΟΣ

Κατηγορούμενος για διπλό φόνο Α΄ βαθμού ο Νικ Ράινερ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη ή θανατική ποινή

drone 444- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στηρίζει την προσωπάρχη του: «Αν έπινα, θα ήμουν αλκοολικός»

pasok-kaisariani-eksot
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Για ουζάκι στην Καισαριανή ο Ανδρουλάκης και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

kaja-kallas_2711_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για δάνειο στην Ουκρανία «ολοένα και πιο δύσκολη», παραδέχεται τώρα η Κάγια Κάλας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 01:09
alexis_tsipras__eurokinissi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το πάει σε πόλεμο ο Αλέξη Τσίπρας με τους πρώην συντρόφους του

nick-reiner
ΚΟΣΜΟΣ

Κατηγορούμενος για διπλό φόνο Α΄ βαθμού ο Νικ Ράινερ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη ή θανατική ποινή

drone 444- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones

1 / 3