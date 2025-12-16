Στον «Καραβίτη» ο Κ. Πιερρακάκης με το οικονομικό επιτελείο για το καθιερωμένο τραπέζι μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού (Video)

Στην ιστορική ταβέρνα «Καραβίτης» στο Παγκράτι βρέθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης με το οικονομικό επιτελείο και δημοσιογράφους το βράδυ της Τρίτης, 16/12, για το καθιερωμένο τραπέζι μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Το ετήσιο ραντεβού του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα χαλαρό και ευχάριστο κλίμα.

Ευδιάθετος και χαμογελαστός ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έφτασε στη γνωστή ταβέρνα ευδιάθετος, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση, τους υφυπουργούς Γιώργο Κώτσηρα και Θάνο Πετραλιά και τους στενούς τους συνεργάτες.

​Ο κ. Πιερρακάκης είναι αναμφίβολα το κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς, καθώς δέχεται «βροχή» συγχαρητηρίων από τους δημοσιογράφους και άλλους θαμώνες για την επιτυχία της εκλογής του στο τιμόνι του Eurogroup.

Διαβάστε επίσης:

Ευθείες αιχμές Μητσοτάκη για Τσίπρα και Σαμαρά – Οι «Ιθάκες» της πλατείας και οι «πολιτικοί του καναπέ»

Όταν η Ζωή παρενέβη στην ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή: «Αυτός που στρίβει λαρύγγια τι είναι;»

​Κόντρα Κουτσούμπα – Ζωής: «Αυτή είστε» -«Λέτε ψέματα»