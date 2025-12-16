search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

16.12.2025 17:06

Κόντρα Κουτσούμπα – Ζωής: «Αυτή είστε» -«Λέτε ψέματα»

16.12.2025 17:06
koutsoumpas zoi 88- new

Σε σφοδρή αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ήρθε ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναβιώνοντας τη βεντέτα της με το ΚΚΕ.

 Ο γ.γ. του ΚΚΕ, μιλώντας στη Βουλή στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, εκτίμησε ότι ετοιμάζεται σχέδιο Τραμπ για το Αιγαίο και κάλεσε τα κόμματα να τοποθετηθούν. «Πρέπει να τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα που είναι με το ΝΑΤΟ και την στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, σαν το ΠΑΣΟΚ ή τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλα κόμματα δεν βγάζουν άχνα και δεν έχουν θέσεις για αυτά τα ζητήματα όπως η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ άλλα διεκδικούν τον τίτλο της αντιπροσωπείας του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα όπως η Ελληνική Λύση», είπε πυροδοτώντας αντιδράσεις στα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λέτε ψέματα! 

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνετε κυρία πρόεδρε! Μιλάει αρχηγός κόμματος! Είναι ανεπίτρεπτο!

Δημήτρης Κουτσούμπας: Μα αυτή είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λέτε ψέματα!

Δημήτρης Κουτσούμπας:  Αυτή είστε!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συγχαρητήρια!

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Εάν δεν μπορείτε να αντέξετε,  παρακαλώ να αποχωρήσετε!

