Αχτσιόγλου σε κυβέρνηση: Αφήστε την άνεση με τον πόλεμο, δε θα πάτε εσείς, τα παιδιά της εργατικής τάξης θα στείλετε στο μέτωπο

Στην ομιλία της στην Ολομέλεια για τον Προϋπολογισμό του 2026 και με αφορμή τις αμυντικές δαπάνες, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου, εγκάλεσε τα κυβερνητικά στελέχη για τη στάση τους απέναντι στους πολεμικούς σχεδιασμούς της ΕΕ.

«Η μόνη δαπάνη που αυξάνει στον προϋπολογισμό» σημείωσε χαρακτηριστικά, «είναι η δαπάνη για τα όπλα», ενώ πρόσθεσε πως «ο πόλεμος γίνεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία».

Και κλιμακώνοντας την επίθεση, απευθυνόμενη στα κυβερνητικά στελέχη που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στα κυβερνητικά όργανα, ανέβασε τους τόνους:

«Με πολλή άνεση βλέπω να μιλάτε για τον πόλεμο, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τα φερέφωνα στις τηλεοράσεις. Να σας ρωτήσω κάτι, εσείς θα πάτε στον πόλεμο; Τα κυβερνητικά στελέχη θα πάτε στον πόλεμο? Δε θα πάτε εσείς, τα παιδιά της εργατικής τάξης θα στείλετε στο μέτωπο, κ. Πέτσα, γι’ αυτό αφήστε την άνεση με τον πόλεμο».

Κλείνοντας την ομιλία της διεμήνυσε ότι η Νέα Αριστερά καταψηφίζει τον προϋπολογισμό λέγοντας: «Με αυτόν τον προϋπολογισμό η Αριστερά δεν έχει και δεν μπορεί να έχει καμία σχέση».

