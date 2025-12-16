search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

16.12.2025 14:39

Μήνυμα Γεροβασίλη στην Καρυστιανού: Αν κάνεις κόμμα θα κριθείς πολιτικά

Φαίνεται ότι οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού – που μοιάζουν να φέρνουν πιο κοντά τη δημιουργία νέου κόμματος με την ίδια «στην πρώτη γραμμή» – προκαλούν αναταράξεις και στο πολιτικό σκηνικό.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, Όλγα Γεροβασίλη, μιλώντας στο iefimerida.gr και ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο «κόμματος Καρυστιανού», σημείωσε με νόημα ότι επί του παρόντος την αντιμετωπίζει ως μητέρα που δίνει αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού της, προσθέτοντας ωστόσο ότι «αν κάνει κόμμα, θα κριθεί πολιτικά».

Το λες και… τροχιοδεικτικές βολές.

gymnasio-kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της

opekepe katigoroumenoi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση με τις επιδοτήσεις στην Κρήτη- Ο ρόλος του Χιλετζάκη, του λογιστή και της συζύγου του

obama
ΚΟΣΜΟΣ

Μισέλ Ομπάμα: «Με τον Μπαράκ επρόκειτο να συναντηθούμε με τους Ράινερ τη νύχτα που δολοφονήθηκαν – Μετά μάθαμε τα νέα…»

mbappe_1612_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κιλιάν Εμπαπέ: Νικητής στη δικαστική διαμάχη με την Παρί ΣΖ – Αποζημίωση-μαμούθ 61 εκατ. ευρώ από τη γαλλική ομάδα

krotos
ADVERTORIAL

(κρότος) του Σπύρου Αναστασίνη – Βασισμένο στο διήγημα της Λιλής Ζωγράφου «Ο τρόμος», στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από 16 Ιανουαρίου 2026

bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

