Μήνυμα Γεροβασίλη στην Καρυστιανού: Αν κάνεις κόμμα θα κριθείς πολιτικά

Φαίνεται ότι οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού – που μοιάζουν να φέρνουν πιο κοντά τη δημιουργία νέου κόμματος με την ίδια «στην πρώτη γραμμή» – προκαλούν αναταράξεις και στο πολιτικό σκηνικό.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, Όλγα Γεροβασίλη, μιλώντας στο iefimerida.gr και ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο «κόμματος Καρυστιανού», σημείωσε με νόημα ότι επί του παρόντος την αντιμετωπίζει ως μητέρα που δίνει αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού της, προσθέτοντας ωστόσο ότι «αν κάνει κόμμα, θα κριθεί πολιτικά».

Το λες και… τροχιοδεικτικές βολές.

