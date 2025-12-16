Ειρωνίες Πλακιά κατά Καρυστιανού: «Έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ»…

Αν και δεν υπάρχει ευθεία αναφορά, μια ανάρτηση του Νίκου Πλακιά φαίνεται ότι έρχεται ως απάντηση στις νέες ανακοινώσεις της Μαρίας Καρυστιανού – οι οποίες ανοίγουν ακόμα περισσότερο το δρόμο για νέο κόμμα με την ίδια «στην πρώτη γραμμή» όπως είπε.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Πλακιάς έγραψε στο Χ: «Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ!!!», αναφορά σε ένα όνομα που πριν από λίγο καιρό είχε κυκλοφορήσει ως πιθανό για τον κομματικό σχηματισμό της Μαρίας Καρυστιανού, αν και η ίδια είχε διαψεύσει.

Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ !!! — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) December 15, 2025

Το μόνο βέβαιο, πάντως, είναι ότι οι σχέσεις Πλακιά και Καρυστιανού βρίσκονται… στην κατάψυξη.

