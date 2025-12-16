search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 11:43
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 09:58

Ειρωνίες Πλακιά κατά Καρυστιανού: «Έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ»…

16.12.2025 09:58
NIKOS_PLAKIAS_270125

Αν και δεν υπάρχει ευθεία αναφορά, μια ανάρτηση του Νίκου Πλακιά φαίνεται ότι έρχεται ως απάντηση στις νέες ανακοινώσεις της Μαρίας Καρυστιανού – οι οποίες ανοίγουν ακόμα περισσότερο το δρόμο για νέο κόμμα με την ίδια «στην πρώτη γραμμή» όπως είπε.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Πλακιάς έγραψε στο Χ: «Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ!!!», αναφορά σε ένα όνομα που πριν από λίγο καιρό είχε κυκλοφορήσει ως πιθανό για τον κομματικό σχηματισμό της Μαρίας Καρυστιανού, αν και η ίδια είχε διαψεύσει.

Το μόνο βέβαιο, πάντως, είναι ότι οι σχέσεις Πλακιά και Καρυστιανού βρίσκονται… στην κατάψυξη.

Διαβάστε επίσης

Πολλά συνέδρια κομμάτων τους επόμενους μήνες

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΑΑΔΕ και οι αγρότες

Τι πιστεύουν οι πολίτες για το comeback του Τσίπρα μετά και την παρουσίαση της «Ιθάκης»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akram
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ξύπνησε από το κώμα ο 24χρονος τρομοκράτης και καταθέτει

chiara-ferragni
LIFESTYLE

Chiara Ferragni: Η άνοδος, το σκάνδαλο και η πτώση της διάσημης influencer

tsiaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κάλεσμα Τσιάρα προς τους αγρότες: Τους περιμένω και αύριο το πρωί – Συζήτηση με τη ΔΕΗ για το αγροτικό ρεύμα (Video)

opekepe-evropeos-eisageleas
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οι 8 από τους 16 συλληφθέντες – Αναζητούνται και άλλοι εμπλεκόμενοι

madonna-new
LIFESTYLE

Μαντόνα – Γκάι Ρίτσι: Πρώτη συνάντηση μετά από 17 χρόνια (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

microfono tragoudi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς απαντά ο γνωστός τραγουδιστής στις φερόμενες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 11:42
akram
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ξύπνησε από το κώμα ο 24χρονος τρομοκράτης και καταθέτει

chiara-ferragni
LIFESTYLE

Chiara Ferragni: Η άνοδος, το σκάνδαλο και η πτώση της διάσημης influencer

tsiaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κάλεσμα Τσιάρα προς τους αγρότες: Τους περιμένω και αύριο το πρωί – Συζήτηση με τη ΔΕΗ για το αγροτικό ρεύμα (Video)

1 / 3