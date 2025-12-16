Ειρωνίες Πλακιά κατά Καρυστιανού: «Έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ»…

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αν και δεν υπάρχει ευθεία αναφορά, μια ανάρτηση του Νίκου Πλακιά φαίνεται ότι έρχεται ως απάντηση στις νέες ανακοινώσεις της Μαρίας Καρυστιανού – οι οποίες ανοίγουν ακόμα περισσότερο το δρόμο για νέο κόμμα με την ίδια «στην πρώτη γραμμή» όπως είπε.
Συγκεκριμένα, ο Νίκος Πλακιάς έγραψε στο Χ: «Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ!!!», αναφορά σε ένα όνομα που πριν από λίγο καιρό είχε κυκλοφορήσει ως πιθανό για τον κομματικό σχηματισμό της Μαρίας Καρυστιανού, αν και η ίδια είχε διαψεύσει.
Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ !!!— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) December 15, 2025
Το μόνο βέβαιο, πάντως, είναι ότι οι σχέσεις Πλακιά και Καρυστιανού βρίσκονται… στην κατάψυξη.
