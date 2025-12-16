search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 11:02
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 09:13

Πολλά συνέδρια κομμάτων τους επόμενους μήνες

16.12.2025 09:13
nea aristera synedrio – new

Έντονο πολιτικό ενδιαφέρον αναμένεται να έχουν οι επόμενοι μήνες.

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε κομματικά Συνέδρια θα διεξαχθούν από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο του 2026, και λόγω συγκυριών σχεδόν όλα θα έχουν το ενδιαφέρον τους.

Έχουμε και λέμε:

  • Από τις 22 έως τις 25 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο της Νέας Αριστεράς, το οποίο αναμένουν με μεγάλη ανυπομονησία οι ψηφοφόροι του κόμματος, καθώς θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επόμενη μέρα και το τι θα γίνει σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα.
  • Από τις 29 έως τις 31 Ιανουαρίου θα γίνει το Συνέδριο του ΚΚΕ.
  • Το διήμερο 7 και 8 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας, το οποίο θεωρειται κρίσιμο ακόμα και για την επιβίωση του Κινήματος αφού θα αποφασιστεί «εάν και πώς θα συνεχιστεί το Κίνημα Δημοκρατίας», όπως σημείωσε ο ίδιος Στέφανος Κασσελάκης.
  • Από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου θα γίνει το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ όπου θα συζητηθεί σίγουρα και το θέμα των μετεκολογικών συνεργασιών που διχάζει το κόμμα, ενώ το αντίστοιχο της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει, όπως έγινε γνωστό το Σάββατο από τις 15 έως τις 17 Μαΐου.

Διαβάστε επίσης

Άδωνις για Ζωή: «Η εξεταστική είναι θλιβερή γιατί συμμετέχει η κυρία Κωνσταντοπούλου – Ο χαρακτήρας της είναι απαίσιος»

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Ομόφωνα πρόεδρος της Φωνής Λογικής, στο πρώτο συνέδριο του κόμματος

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΑΑΔΕ και οι αγρότες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
reality new
MEDIA

ANT1: Προγραμματίζει ριάλιτι πολεμικών τεχνών με αέρα «Survivor» στο ΑΝΤ1+… για αρχή

listeria
ΥΓΕΙΑ

Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων λιστέριας στην Ευρώπη: Ένας στους 12 πέθανε και επτά στους 10 νοσηλεύτηκαν

A251983_web_1920
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi Revolut Formula 1 Team αποκαλύπτει το επίσημο όνομα της ομάδας (photo/video)

katrinis-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατρίνης για τη σύλληψη του γιου του: Αδικαιολόγητη και παράνομη η πράξη του, ο νόμος ισχύει για όλους

barcelona-poli
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Κομισιόν παρουσιάζει σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης – Εφιάλτης τα ενοίκια, αναζητούν 2 εκατ. κατοικίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

microfono tragoudi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς απαντά ο γνωστός τραγουδιστής στις φερόμενες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 11:00
reality new
MEDIA

ANT1: Προγραμματίζει ριάλιτι πολεμικών τεχνών με αέρα «Survivor» στο ΑΝΤ1+… για αρχή

listeria
ΥΓΕΙΑ

Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων λιστέριας στην Ευρώπη: Ένας στους 12 πέθανε και επτά στους 10 νοσηλεύτηκαν

A251983_web_1920
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi Revolut Formula 1 Team αποκαλύπτει το επίσημο όνομα της ομάδας (photo/video)

1 / 3