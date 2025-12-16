Πολλά συνέδρια κομμάτων τους επόμενους μήνες

Έντονο πολιτικό ενδιαφέρον αναμένεται να έχουν οι επόμενοι μήνες.

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε κομματικά Συνέδρια θα διεξαχθούν από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο του 2026, και λόγω συγκυριών σχεδόν όλα θα έχουν το ενδιαφέρον τους.

Έχουμε και λέμε:

Από τις 22 έως τις 25 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο της Νέας Αριστεράς , το οποίο αναμένουν με μεγάλη ανυπομονησία οι ψηφοφόροι του κόμματος, καθώς θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επόμενη μέρα και το τι θα γίνει σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα.

Από τις 29 έως τις 31 Ιανουαρίου θα γίνει το Συνέδριο του ΚΚΕ.

Το διήμερο 7 και 8 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας , το οποίο θεωρειται κρίσιμο ακόμα και για την επιβίωση του Κινήματος αφού θα αποφασιστεί «εάν και πώς θα συνεχιστεί το Κίνημα Δημοκρατίας», όπως σημείωσε ο ίδιος Στέφανος Κασσελάκης.

Από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου θα γίνει το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ όπου θα συζητηθεί σίγουρα και το θέμα των μετεκολογικών συνεργασιών που διχάζει το κόμμα, ενώ το αντίστοιχο της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει, όπως έγινε γνωστό το Σάββατο από τις 15 έως τις 17 Μαΐου.

