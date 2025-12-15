search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Ομόφωνα πρόεδρος της Φωνής Λογικής, στο πρώτο συνέδριο του κόμματος

Το πρώτο της συνέδριο έκανε η Φωνή Λογικής εκλέγοντας ομόφωνα την Αφροδίτη Λατινοπούλου στην προεδρία.

Το συνέδριο ψήφισε επίσης το καταστατικό του κόμματος, ενέκρινε το κείμενο Θέσεων και Αρχών και πραγματοποίησε τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των 70 μελών της Κεντρικής Επιτροπής, με τα επίσημα αποτελέσματα να εγκρίνονται από την Εφορευτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ανέφερε: «Πριν καν κλείσουμε 1,5 χρόνο ζωής ως κόμμα κάνουμε και το πρώτο μας συνέδριο. Ένα συνέδριο ζωντανό, ένα συνέδριο αληθινό, ένα συνέδριο με ανοικτές πόρτες και διάφανες διαδικασίες» και σε μία περίοδο που το κόμμα δυναμώνει σε όλα τα επίπεδα. «Ο κόσμος μας ακούει και μας πιστεύει. Βλέπει πως λέμε λογικά πράγματα. Βλέπει πως ποτέ δεν αλλάζουμε θέσεις. Βλέπει πως δεν κάνουμε κωλοτούμπες», τόνισε χαρακτηριστικά.

NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

