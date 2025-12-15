Αφροδίτη Λατινοπούλου: Ομόφωνα πρόεδρος της Φωνής Λογικής, στο πρώτο συνέδριο του κόμματος

Το πρώτο της συνέδριο έκανε η Φωνή Λογικής εκλέγοντας ομόφωνα την Αφροδίτη Λατινοπούλου στην προεδρία.

Το συνέδριο ψήφισε επίσης το καταστατικό του κόμματος, ενέκρινε το κείμενο Θέσεων και Αρχών και πραγματοποίησε τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των 70 μελών της Κεντρικής Επιτροπής, με τα επίσημα αποτελέσματα να εγκρίνονται από την Εφορευτική Επιτροπή του Συνεδρίου.



Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ανέφερε: «Πριν καν κλείσουμε 1,5 χρόνο ζωής ως κόμμα κάνουμε και το πρώτο μας συνέδριο. Ένα συνέδριο ζωντανό, ένα συνέδριο αληθινό, ένα συνέδριο με ανοικτές πόρτες και διάφανες διαδικασίες» και σε μία περίοδο που το κόμμα δυναμώνει σε όλα τα επίπεδα. «Ο κόσμος μας ακούει και μας πιστεύει. Βλέπει πως λέμε λογικά πράγματα. Βλέπει πως ποτέ δεν αλλάζουμε θέσεις. Βλέπει πως δεν κάνουμε κωλοτούμπες», τόνισε χαρακτηριστικά.



