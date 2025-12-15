search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου

15.12.2025 15:36

Βουλή – Προϋπολογισμός: «Η Δημοκρατία ως πολίτευμα χωρίς μεσαία τάξη δεν μπορεί να υπάρξει», είπε ο Δένδιας

dendias_1512_1920-1080_new

Σαφείς αιχμές για την ανάγκη στήριξης της μεσαίας τάξης άφησε ο Νίκος Δένδιας στην ομιλία του επί του νέου κρατικού προϋπολογισμού«Πρέπει να στηρίξουμε τα στελέχη μας. Ευρύτερα ως κυβέρνηση, πρέπει να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη. Η Δημοκρατία ως πολίτευμα χωρίς μεσαία τάξη δεν μπορεί να υπάρξει», είπε με φόντο τις αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έστειλε παράλληλα μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις λέγοντας πως «η πατρίδα πρέπει να θωρακιστεί απέναντι σε κάθε δυνητική απειλή ώστε να μπορεί να την αποτρέψει και να μπορεί να την αποτρέψει μόνη της, καθώς αυτή είναι η συνταγματική υποχρέωση της κυβέρνησης και του υπουργού Άμυνας»

Έως τις 8 Ιανουαρίου η ψήφιση του νομοσχεδίου

Σε ότι αφορά στις αυξήσεις στα στελέχη μίλησε για μεσοσταθμική αύξηση από 13 έως 24%, ενώ έκανε γνωστό πως το νομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και αλλάζει το χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων αναμένεται να ψηφιστεί έως τις 8 Ιανουαρίου.

«Θα έχει όμως αναδρομική ισχύ από 1η Οκτωβρίου. Και επειδή έχουν ακουστεί πολλά ανακριβή, σας ξεκαθαρίζω πως κάθε στέλεχος θα παίρνει έως τη τελευταία ημέρα υπηρεσίας περισσότερο μισθό, μεγαλύτερη σύνταξη, μεγαλύτερο εφάπαξ», είπε και σημείωσε πως αυτός ο «”ενάρετος” κύκλος θα συνεχίσει, καθώς οι επιπλέον εξοικονομήσεις θα δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον αυξήσεων».  

Επίσης, ανέφερε πως μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν παραδοθεί οι πρώτες 1000 κατοικίες στελεχών

Ο Νίκος Δένδιας αναφερόμενος στην «Ατζέντα 2030», είπε πως είναι εντός του δημοσιονομικού πλαισίου που χορηγείται το οποίο ακολουθείται «με ιερή προσήλωση και αυστηρότητα». Όπως είπε, «οικονομικά αδύναμη χώρα δεν μπορεί να είναι εθνικά ισχυρή. Τα λάθη του παρελθόντος που μας οδήγησαν στην χρεοκοπία του ‘10 δεν μπορούν να επαναληφθούν», ανέφερε.

Πρόγραμμα «Safe»

Στο πρόγραμμα «Safe» εστίασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Δεν είναι  πειστικό να λέτε ότι στείλατε λάθος έγγραφο», ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος μίλησε για «μπατάρισμα». Από την πλευρά του ο Δημήτρης Νατσιός είπε προς τα κυβερνητικά έδρανα «σας το επέστρεψαν»

Απαντώντας ο Νίκος Δένδιας απάντησε ότι τίποτα δεν έχει λήξει. «Έχει τρεις μήνες να καταλήξουμε», σχολίασε και έκανε λόγο για ένα matrix δυνατοτήτων. «Ουδέποτε ζητήθηκε επαναυποβολή σχεδίου, εμείς βάλαμε το μέγιστο ποσό». Όπως είπε «είναι ανακριβές ότι πήραμε πίσω πρότασή μας».

«Υπαρκτή» απειλή

Σε ότι αφορά στην «υπαρκτή» απειλή εκ μέρους της Τουρκίας, υποστήριξε πως «τα 7 δισ. ευρώ του προϋπολογισμού είναι απέναντι σε μια εκδηλωθείσα απειλή η οποία είναι πληθυσμιακά 9 φορές μεγαλύτερη, με 28,7 δισ. ευρώ δαπάνες, επομένως πρέπει να αντιμετωπίσουμε έναν πολλαπλάσιο προϋπολογισμό. Όμως έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι ότι αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας, το τίμημα για να μπορεί η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός να αποφασίζει αυτόνομα το μέλλον του».

Κώστας Τσιάρας: LIVE οι δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τα αιτήματα των αγροτών

Επίθεση Μαρινάκη στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη σφαγή στην Αυστραλία

Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι αλλαγές προβλέπει

bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα – Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

gymnasio-kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

«Την έλεγε πρεζάκι και βρομιάρα», λέει η αδελφή της 16χρονης που επιτέθηκε με πεταλούδα σε συμμαθήτρια της – Οι στιγμές πανικού που ακολούθησαν στο 60ο Γυμνάσιο Κυψέλης

latinopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Ομόφωνα πρόεδρος της Φωνής Λογικής, στο πρώτο συνέδριο του κόμματος

one-battle-after-another_2409_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

46α βραβεία «London Film Critics’ Circle»: Το «One Battle After Another» σάρωσε με 9 υποψηφιότητες – Ακολουθούν τα «Hamnet» και «Sinners» (photos)

lamia sxoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του κι έπεσε σε χαντάκι

NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

