Βουλή – Προϋπολογισμός: «Η Δημοκρατία ως πολίτευμα χωρίς μεσαία τάξη δεν μπορεί να υπάρξει», είπε ο Δένδιας

Σαφείς αιχμές για την ανάγκη στήριξης της μεσαίας τάξης άφησε ο Νίκος Δένδιας στην ομιλία του επί του νέου κρατικού προϋπολογισμού. «Πρέπει να στηρίξουμε τα στελέχη μας. Ευρύτερα ως κυβέρνηση, πρέπει να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη. Η Δημοκρατία ως πολίτευμα χωρίς μεσαία τάξη δεν μπορεί να υπάρξει», είπε με φόντο τις αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έστειλε παράλληλα μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις λέγοντας πως «η πατρίδα πρέπει να θωρακιστεί απέναντι σε κάθε δυνητική απειλή ώστε να μπορεί να την αποτρέψει και να μπορεί να την αποτρέψει μόνη της, καθώς αυτή είναι η συνταγματική υποχρέωση της κυβέρνησης και του υπουργού Άμυνας».

Έως τις 8 Ιανουαρίου η ψήφιση του νομοσχεδίου

Σε ότι αφορά στις αυξήσεις στα στελέχη μίλησε για μεσοσταθμική αύξηση από 13 έως 24%, ενώ έκανε γνωστό πως το νομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και αλλάζει το χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων αναμένεται να ψηφιστεί έως τις 8 Ιανουαρίου.

«Θα έχει όμως αναδρομική ισχύ από 1η Οκτωβρίου. Και επειδή έχουν ακουστεί πολλά ανακριβή, σας ξεκαθαρίζω πως κάθε στέλεχος θα παίρνει έως τη τελευταία ημέρα υπηρεσίας περισσότερο μισθό, μεγαλύτερη σύνταξη, μεγαλύτερο εφάπαξ», είπε και σημείωσε πως αυτός ο «”ενάρετος” κύκλος θα συνεχίσει, καθώς οι επιπλέον εξοικονομήσεις θα δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον αυξήσεων».

Επίσης, ανέφερε πως μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν παραδοθεί οι πρώτες 1000 κατοικίες στελεχών.

Ο Νίκος Δένδιας αναφερόμενος στην «Ατζέντα 2030», είπε πως είναι εντός του δημοσιονομικού πλαισίου που χορηγείται το οποίο ακολουθείται «με ιερή προσήλωση και αυστηρότητα». Όπως είπε, «οικονομικά αδύναμη χώρα δεν μπορεί να είναι εθνικά ισχυρή. Τα λάθη του παρελθόντος που μας οδήγησαν στην χρεοκοπία του ‘10 δεν μπορούν να επαναληφθούν», ανέφερε.

Πρόγραμμα «Safe»

Στο πρόγραμμα «Safe» εστίασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Δεν είναι πειστικό να λέτε ότι στείλατε λάθος έγγραφο», ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος μίλησε για «μπατάρισμα». Από την πλευρά του ο Δημήτρης Νατσιός είπε προς τα κυβερνητικά έδρανα «σας το επέστρεψαν».

Απαντώντας ο Νίκος Δένδιας απάντησε ότι τίποτα δεν έχει λήξει. «Έχει τρεις μήνες να καταλήξουμε», σχολίασε και έκανε λόγο για ένα matrix δυνατοτήτων. «Ουδέποτε ζητήθηκε επαναυποβολή σχεδίου, εμείς βάλαμε το μέγιστο ποσό». Όπως είπε «είναι ανακριβές ότι πήραμε πίσω πρότασή μας».

«Υπαρκτή» απειλή

Σε ότι αφορά στην «υπαρκτή» απειλή εκ μέρους της Τουρκίας, υποστήριξε πως «τα 7 δισ. ευρώ του προϋπολογισμού είναι απέναντι σε μια εκδηλωθείσα απειλή η οποία είναι πληθυσμιακά 9 φορές μεγαλύτερη, με 28,7 δισ. ευρώ δαπάνες, επομένως πρέπει να αντιμετωπίσουμε έναν πολλαπλάσιο προϋπολογισμό. Όμως έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι ότι αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας, το τίμημα για να μπορεί η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός να αποφασίζει αυτόνομα το μέλλον του».

