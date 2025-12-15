search
15.12.2025 15:00

Οι ανακοινώσεις Τσιάρα για τα αιτήματα των αγροτών

15.12.2025 15:00
tsiaras_1512_1920-1080_new

Παρακολουθήστε τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, για τα αιτήματα των αγροτών.

«Υπάρχουν αιτήματα που είναι λογικά και χωρίς να εκτρέπονται τα δημόσια οικονομικά και μια λογική παροχών στην οποία δεν θα μπει η κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως και αιτήματα που είναι απολύτως μαξιμαλιστικά και αιτήματα που δεν μπορεί να ικανοποιηθούν λόγω των κανόνων της ΕΕ», εξήγησε νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι είναι κόκκινη γραμμή η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, καθώς «αν δεν ολοκληρωνόταν η μεταρρύθμιση, δεν θα παίρναμε έγκριση για πληρωμές».

Ερωτηθείς, δε, για την αναφορά του στις «νομικές συνέπειες» που έκανε στην ομιλία του στη Βουλή το απόγευμα του Σαββάτου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «υπάρχουν όρια που δεν πρέπει να ξεπεραστούν, το να κλείνεις λιμάνια ή αεροδρόμια δεν είναι κινητοποιήσεις αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο. Εγώ μίλησα για τις συνέπειες του νόμου, εμείς εμείς τον νόμο οφείλουμε να εφαρμόσουμε».

Ο κ. Μαρινάκης πάντως απηύθυνε εκ νέου «κάλεσμα για ουσιαστική συζήτηση χωρίς τελεσίγραφα και με δεδομένο ότι η οικονομία του κράτους έχει αντοχές και το δεύτερο ότι δεν πρέπει να ταλαιπωρείται η κοινωνία».

Στην ερώτηση, δε, αν ο πρωθυπουργός θα συναντήσει τους αγρότες, ο κ. Μαρινάκης απάντησε «εμείς συνεχίζουμε να επιδιώκουμε τη συνάντηση αλλά και το πρόγραμμα του πρωθυπουργού είναι δεδομένο. Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής. Ο διάλογος μπορεί να γίνει και με τον υπουργό και με άλλα στελέχη και δεδομένου του προγράμματος του πρωθυπουργού».

