15.12.2025 13:13

Βουλή – Προϋπολογισμός: Μετωπική για τους αγρότες – Για grexit μιλάει ο Σκέρτσος, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση από Κουτσούμπα

Σφοδρή σύγκρουση για το αγροτικό εκτυλίσσεται στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, με το θέμα των κινητοποιήσεων να κρατά αναμμένη τη φωτιά της αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση δέχεται το σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι, υιοθετώντας το αίτημα των αγροτών να μην προχωρήσει η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, «οδηγεί τη χώρα σε ένα αγροτικό Grexit».

Όπως ανέφερε ο κ. Σκέρτσος μετά τις ευθείες βολές της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη εάν γίνει κάτι τέτοιο, «υπάρχει μια συμφωνία αυτή τη στιγμή μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της ευρωπαϊκής επιτροπής, πάνω σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για τον μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ και την μετάβασή του στην ΑΑΔΕ που προβλέπει αυτή την αναδιάρθρωση. Όταν λέτε ότι τάσσεστε αναφανδόν με τα αιτήματα αγροτών, πάει να πει ότι έρχεστε και αναιρείται τη συμφωνία με την ευρωπαϊκή επιτροπή. Αυτό σημαίνει ιδιότυπο αγροτικό Grexit και δεν μπορείτε να κοροϊδεύετε την κοινωνία».

Αναφερόμενος στην υπόθεση ο υπουργός Eπικρατείας έκανε λόγο για παθογένειες του παρελθόντος στον αγροτικό χώρο, σημειώνοντας ότι «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προσβλητικές συμπεριφορές που έρχονται από αρχαϊκό παρελθόν των πελατειακών σχέσεων στον αγροτικό τομέα. Είμαστε εδώ για να συγκρουστούμε με συμπεριφορές που προσβάλλουν νομοταγείς αγρότες και πολίτες».

Βέλη από Κουτσούμπα

Μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατηγορώντας την ότι δυσφημεί τον αγώνα των αγροτών. «Τα τελεσίγραφα σε αγρότες τα στείλατε πρώτα εσείς. Μια με τα ΜΑΤ, μια με τις δικαστικές διώξεις και μια με την προπαγάνδα περί κοινωνικού αυτοματισμού. Φάγατε τα μούτρα σας. Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και θέλουν λύση τώρα», υπογράμμισε.

Ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους, χαρακτήρισε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. «Σκεφτείτε τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο να χρωστάει παντού και να ακούει για εκατομμύρια σε “Φραπέδες”, “Τζιτζήδες”, τζάγκουαρ και λαχεία. Να βλέπει στην εξεταστική τα λαμόγια σας, να επικαλούνται το δικαίωμα της σιωπής, ενώ λαλούσαν στα κανάλια πως θα έρθουν και θα τα πουν όλα. Τι μεσολάβησε; Κάποιος συμβιβασμός; Γιατί τα λαμόγια πουλούν ακριβά το τομάρι τους. Από εσάς εμπνέεται αυτό το θράσος, γιατί με το “όχι” σας σε προανακριτική, αναγνωρίσατε το δικαίωμα της σιωπής σε υπουργούς σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε και ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ο Κωνσταντίνος Χήτας της Ελληνικής Λύσης την κατηγόρησε ότι έχει αποκοπεί από την πραγματικότητα, μιλώντας για «πορφυρογέννητα πριγκιπόπουλα που τα σύνορά τους είναι μέχρι το Κολωνάκι».

