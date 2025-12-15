Βουλή – Προϋπολογισμός: Σύγκρουση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τις κουμπαριές

Νέο γύρο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης άναψε στη Βουλή το θέμα των κουμπαριών στην Κρήτη, με φόντο το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις των οικογενειών Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη με πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση βρέθηκαν στο στόχαστρο, προκαλώντας σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Μακάριο Λαζαρίδη από τη ΝΔ και τον Παναγιώτη Δουδωνή από το ΠΑΣΟΚ.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κάλεσε την πλειοψηφία να απαντήσει «εάν αναφέρεται το όνομα Μητσοτάκης, στη συνομιλία που είχε ο “φραπές” με τον Στρατάκο, όπως καταγράφεται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας», με τον Μακάριο Λαζαρίδη να απαντά «όχι».

«Να ρωτήσετε τον Ξυλούρη ή να βάλετε τον κουμπάρο του κ. Ανδρουλάκη να ρωτήσει τον Ξυλούρη. Όταν η κυβέρνηση είπε ότι το πρόβλημα είναι διακομματικό και διαχρονικό, μας κουνούσε το δάχτυλο», αντέτεινε και πρόσθεσε πως «αυτά που έχουν προκύψει, είναι κουμπαριές, φιλίες στενές, σχέσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ που συνδέονται απευθείας με το πρόσωπο του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος τελικά έπεσε στο λάκκο που άνοιξε».

«Για απαράδεκτο μπρα ντε φερ μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, που στη συζήτηση του προϋπολογισμού, κουβεντιάζουν για κουμπάρους σε ένα σκάνδαλο σήψης», έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας.

