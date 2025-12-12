Ο Μακάριος Λαζαρίδης βρήκε τη μιλιά του με τον Χνάρη – Την είχε χάσει με τον «Φραπέ»

Όταν εμφανίστηκε στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο επονομαζόμενος «Φραπές», κατά κόσμον Γιώργος Ξυλούρης, οι βουλευτές της ΝΔ ήταν σε στάση περίπου «πετάμε χαρταετό». Ο εισηγητής του κόμματος Μακάριος Λαζαρίδης «ξεπέταξε» τον βασικό μάρτυρα με μερικές άνευ ουσίας ερωτήσεις, δείχνοντας μάλιστα να συμμερίζεται ως ένα βαθμό την άποψη του «Φραπέ» ότι έχει το δικαίωμα της σιωπής.

Μετά σιώπησε ο ίδιος – ήταν σαν να κάνει ο Μακάριος χρήση του «δικαιώματος» αυτού.

Όσοι ανησύχησαν ότι μπορεί να έπαθαν κάτι οι φωνητικές χορδές του, πρέπει να ησύχασαν την επομένη. Όταν δηλαδή εμφανίστηκε να καταθέσει στην επιτροπή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης.

Ο Λαζαρίδης άρχισε τις ερωτήσεις σωρηδόν και με ιδιαίτερη πληροφόρηση και επιμονή – ό,τι θα έπρεπε να κάνει δηλαδή και με τον Ξυλούρη. Αλλά δεν έκανε.

Καλά θα πάει κι αυτή η εξεταστική για τη ΝΔ…

