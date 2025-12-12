Κυριάκος Πιερρακάκης: Συγχαρητήρια Προκόπη Παυλόπουλου και Κώστα Καραμανλή για την εκλογή του ως πρόεδρος του Eurogroup

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προκόπης Παυλόπουλος και Κώστας Καραμανλής ήταν μεταξύ των πρώτων που επικοινώνησαν με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως πρόεδρος στο Eurogroup.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομίλησε αμέσως με το νέο πρόεδρο του Eurogroup, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός του απέστειλε συγχαρητήριο μήνυμα και τον πήρε πίσω στο τηλέφωνο για να τον ευχαριστήσει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
Διαβάστε επίσης
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τον χαβά του ο «Φραπές», απαντά επιλεκτικά σε ερωτήσεις
Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Nέας Δημοκρατίας σε νευρική κρίση και το Μέγαρο Μαξίμου σε διαρκή αγωνία υπό το φόβο ατυχήματος
Ο Πιερρακάκης, η προεδρία και ο Μαρινάκης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.