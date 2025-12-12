search
12.12.2025
12.12.2025

Κυριάκος Πιερρακάκης: Συγχαρητήρια Προκόπη Παυλόπουλου και Κώστα Καραμανλή για την εκλογή του ως πρόεδρος του Eurogroup

12.12.2025 09:20
karamanlis pavlopoulos new

Προκόπης Παυλόπουλος και Κώστας Καραμανλής ήταν μεταξύ των πρώτων που επικοινώνησαν με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως πρόεδρος στο Eurogroup.

Τηλεφωνήθηκαν

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομίλησε αμέσως με το νέο πρόεδρο του Eurogroup, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός του απέστειλε συγχαρητήριο μήνυμα και τον πήρε πίσω στο τηλέφωνο για να τον ευχαριστήσει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

