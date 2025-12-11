search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 14:04
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου

11.12.2025 13:06

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τον χαβά του ο «Φραπές», απαντά επιλεκτικά σε ερωτήσεις

11.12.2025 13:06
Ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος «Φραπές» Ξυλούρης, συνεχίζοντας τις προκλήσεις δεν θέλησε να απαντήσει στις ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ για τους διαλόγους της ντροπής που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελέως.

Στην επεισοδιακη κατάθεση του ο «Φραπές» επιτέθηκε ξανά στην Παρασκευή Τυχεροπουλου. «Η κ. Τυχεροπούλου μετά από την μήνυση με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία κι εμένα και την οικογένειά μου», είπε και συμπλήρωσε απαντώντας στον Βασίλη Κόκκαλη, πως δεν τον παρότρυνε ο Λευτέρης Αυγενάκης να προχωρήσει στην μήνυση εις βάρος της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Αρνήθηκε ότι έχει μιλήσει τηλεφωνικά με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Λευτέρη Ζερβό, χαρακτηρίζοντας «ψεύτικες» τις συνομιλίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Γ. Ξυλούρης – Φραπές: Άλλος εμίλησε με το κινητό μου. Εγώ δεν μιλούμαι με αυτόν.

Ζητώντας και τα ρέστα εμφανίστηκε ενοχλημένος από τις ερωτήσεις για την κομματική του ταυτότητα.

  • Γ. Ξυλούρης-Φραπές: Έχετε κάποιο στοιχείο ότι είμαι στη Δεξιά;
  • Μ. Αποστολάκη: Ρωτάω εσάς. Κάτω το χέρι σας
  • Γ. Ξυλούρης-Φραπές: Το που ανήκω το ξέρω μόνο εγώ…
  • Μ. Αποστολάκη: Καταρχήν κάτω το χέρι σας και την ένταση
  • Γ. Ξυλούρης- φραπές· Σας ζητώ συγγνώμη
  • Μ. Αποστολάκη: Δεκτή.

Δεν έλειψαν και οι κόντρες Ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Μαρία Συρεγγέλα.

  • Μ. Συρεγγέλα: Κυρία Κωνσταντοπούλου! Απαγορεύται το βίντεο μέσα στην εξεταστική επιτροπή!
  • Ζ. Κωνσταντοπούλου: Από που απαγορεύεται;

Ο Γιώργος Ξυλούρης αρνήθηκε να απαντήσει, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, και για τα ποσά που έχει λάβει ως επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και για το εάν του έχει ασκηθεί δίωξη.

1 / 3