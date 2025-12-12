search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

12.12.2025

Ο Πιερρακάκης, η προεδρία και ο Μαρινάκης

12.12.2025 09:03
Pavlos-Marinakis

Για να αποδίδουμε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, φαίνεται ότι είχε… ψυχανεμιστεί την νίκη του Κυριάκου Πιερρακάκη στην ψηφοφορία για την εκλογή του νέου προέδρου του Eurogroup.

Κατά το χθεσινό briefing, ο Π. Μαρινάκης άνοιξε την ενημέρωση αναφερόμενος ακριβώς στη διαδικασία στις Βρυξέλλες και φάνηκε αισιόδοξος για την έκβαση της ψηφοφορίας, σε μια στιγμή, μάλιστα, που όλα ήταν «παιζόμενα».

Οπότε, kudos στον Μαρινάκη, για να τα λέμε όλα.

