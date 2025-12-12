Ο Τσίπρας πάει Πάτρα με την «Ιθάκη» του – Ποιοι θα μιλήσουν για το βιβλίο

Μετά την Αθηνα και το Παλλάς, η Πάτρα είναι ο επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» και του Αλέξη Τσίπρα καθώς την ερχόμενη Τρίτη θα γίνει στην αχαϊκή πρωτεύουσα η δεύτερη παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού.

Για το βιβλίο, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του εκδοτικού οίκου Gutenberg, θα συζητήσουν οι:

Βασίλης Αϊβαλής, επικεφαλής παράταξης Δ. Πατρέων, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Γιώργος Παππάς Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας, Αιμίλιος Χειλάκης, ηθοποιός.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Την παρουσίαση και τον συντονισμός της εκδήλωσης για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα θα έχει η δημοσιογράφος Λίνα Μπάστα, Διευθύντρια Ενημέρωσης του Ionian TV.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Royal (Ακτή Δυμαίων 51).

Διαβάστε επίσης:

Κυριάκος Πιερρακάκης: Συγχαρητήρια Προκόπη Παυλόπουλου και Κώστα Καραμανλή για την εκλογή του ως πρόεδρος του Eurogroup

Βρισιές και απειλές κατά του Αγγελούδη

Ο Πιερρακάκης, η προεδρία και ο Μαρινάκης