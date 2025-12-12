search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

12.12.2025 10:49

Ο Τσίπρας πάει Πάτρα με την «Ιθάκη» του – Ποιοι θα μιλήσουν για το βιβλίο

ithaki_tsipras

Μετά την Αθηνα και το Παλλάς, η Πάτρα είναι ο επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» και του Αλέξη Τσίπρα καθώς την ερχόμενη Τρίτη θα γίνει στην αχαϊκή πρωτεύουσα η δεύτερη παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού.

Για το βιβλίο, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του εκδοτικού οίκου Gutenberg, θα συζητήσουν οι:

Βασίλης Αϊβαλής, επικεφαλής παράταξης Δ. Πατρέων, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Γιώργος Παππάς Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας, Αιμίλιος Χειλάκης, ηθοποιός.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Την παρουσίαση και τον συντονισμός της εκδήλωσης για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα θα έχει η δημοσιογράφος Λίνα Μπάστα, Διευθύντρια Ενημέρωσης του Ionian TV.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Royal (Ακτή Δυμαίων 51).

karvouniaris
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Δεν είναι σκάνδαλο της χώρας, είναι σκάνδαλο της εξουσίας – Και εξουσία ήταν η ΝΔ

varoufakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαρουφάκης: «Το μεγαλύτερο ατού του Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας» – «Δειλός και ταξικός ο προϋπολογισμός»

kwnstantopoulou_bokakis
MEDIA

Κωνσταντοπούλου σε Μπολάκη: «Είναι άθλιο αυτό που κάνεις» – «Με κοροϊδεύεις;» (Video)

livanios
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Λιβάνιου σε δημάρχους 

australia astznomia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Πυροβολισμοί σε παραλία του Σίδνεϊ με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες – Δύο συλλήψεις (ΠΡΟΣΟΧΗ Σκληρά Video)

tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

moutsinas
LIFESTYLE

Νίκος Μουτσινάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση - Δεν χρειαζόμουν όλα τα χρήματα που έπαιρνα από αυτή»

la-scacciata-974241 (1)
CUCINA POVERA

Scacciata, το φτωχικό γεμιστό ψωμί των αγροτών της Σικελίας

TRUMP2811_AP
ΚΟΣΜΟΣ

«Make Europe Great Again»: Το παλαβό σχέδιο του Τραμπ για την Ευρώπη - Ποιες τέσσερις χώρες θέλει εκτός Ε.Ε., η αντίδραση των Ευρωπαίων

